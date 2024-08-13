Сдача декларации после ухода с госслужбы: казахстанец попросил Конституционный суд проверить Налоговый кодекс

Казахстанец обратился в Конституционный суд о проверке конституционности статей Налогового кодекса касательно предоставления им декларации о доходах, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт суда.

Как пояснили в суде, гражданин полагает, что положения статей 650 и 633 Налогового кодекса РК, обязывающие после прекращения государственной службы предоставлять декларацию об активах и доходах, нарушают его конституционное право на тайну личных вкладов и сбережений, гарантированные пунктом 2 статьи 18 Конституции.

"До обращения в Конституционный суд данный вопрос был предметом рассмотрения суда первой инстанции и обжалования в апелляционной инстанции. По результатам рассмотрения Конституционный суд отметил, что обязанность по представлению декларации не ограничивает право на тайну личных вкладов и сбережений. Кроме того, свое обращение о проверке на соответствие Конституции заявитель обосновал исключительно только несогласием с судебными актами, не приведя иных аргументов",- говорится в сообщении.

Таким образом, по результатам предварительного рассмотрения Конституционный Суд не выявил допустимых условий для проверки на соответствие Конституции указанной нормы.

Отметим, Конституционный суд Республики Казахстан, согласно информации на официальном сайте органа, обеспечивает верховенство Конституции Республики Казахстан на всей территории страны.

Напомним, что создать в Казахстане Конституционный суд поручил Касым-Жомарт Токаев во время своего послания народу.