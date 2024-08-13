Машина скорой помощи с пациентом застряла ночью в грязи в Актобе (видео)
Опубликовано:
Спасатели МЧС пришли на помощь в экстренной ситуации - они помогли вызволить застрявшую в грязи карету скорой помощи, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
По информации ведомства, минувшей ночью в районе Алматы в Актобе из-за обильного дождя в грязевой массе застряла карета скорой помощи с пациентом.
Прибывшие к месту вызова спасатели на высокопроходимой технике отбуксировали автомобиль на очищенный участок автодороги.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2148069-mashina-skoroy-pomoshchi-s-pacientom-zastryala-nochyu-v-gryazi-v-aktobe-video/