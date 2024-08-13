Девушка застряла в горах Алматинской области из-за сильного дождя (видео)

21-летняя девушка была спасена минувшей ночью в горах Алматинской области - туристка не могла самостоятельно спуститься из-за непогоды, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как уточнили в ведомстве, девушка 2003 года рождения пошла в поход на Большой Алматинский пик - из-за непогоды не смогла самостоятельно спуститься.

"️Благодаря слаженным действиям спасателей РОСО МЧС РК молодая туристка благополучна была найдена на перевале Джусалы-Кезень на высоте 3000 м", - говорится в сообщении МЧС.

Отмечается, что поисковые работы длились более двух часов, в связи с осложнением погодных условий в виде дождя. В медицинской помощи туристка не нуждалась.

Туристка выразили слова благодарности спасателям МЧС.

Ранее в МЧС напомнили правила безопасности в горах:

Изучите подробно свой маршрут.

Избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей.

Услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м.

При этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни.

Всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его.

Следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы.

"️Соблюдая эти меры, вы можете сохранить свою жизнь и жизнь своих близких!" - заявили спасатели.