Девушка застряла в горах Алматинской области из-за сильного дождя (видео)
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21-летняя девушка была спасена минувшей ночью в горах Алматинской области - туристка не могла самостоятельно спуститься из-за непогоды, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как уточнили в ведомстве, девушка 2003 года рождения пошла в поход на Большой Алматинский пик - из-за непогоды не смогла самостоятельно спуститься.
"️Благодаря слаженным действиям спасателей РОСО МЧС РК молодая туристка благополучна была найдена на перевале Джусалы-Кезень на высоте 3000 м", - говорится в сообщении МЧС.
Отмечается, что поисковые работы длились более двух часов, в связи с осложнением погодных условий в виде дождя. В медицинской помощи туристка не нуждалась.
Туристка выразили слова благодарности спасателям МЧС.
Ранее в МЧС напомнили правила безопасности в горах:
- Изучите подробно свой маршрут.
- Избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей.
- Услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м.
- При этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни.
- Всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его.
- Следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы.
"️Соблюдая эти меры, вы можете сохранить свою жизнь и жизнь своих близких!" - заявили спасатели.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2148066-devushka-zastryala-v-gorah-almatinskoy-oblasti-iz-za-silnogo-dozhdya-video/