"Ради фото мучают": полиция Семея провела проверку после жалоб о жестоком обращении с питоном

Жители Семея в соцсетях пожаловались на жестокое обращение с питоном, после чего была проведена проверка, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП области Абай.

В группе "Oo_osa_semey__vko" в Instagram сегодня опубликовали обращение одного из подписчиков, который заявил, что в местном биоцентре небрежно обращаются с питоном.

Автор обращения отметил, что питона "ради каких-то фото мучают, швыряют" и отметил аккаунты правоохранительных органов.

Питон. Кадр из видео: instagram.com/oo_osa_semey__vko

На публикацию отреагировали в Департаменте полиции области Абай. Там заявили о проведенной проверке в областном детском биологическом центре города Семей.

"Под жестоким обращением с животными следует понимать избиение животных, мучительные способы умерщвления, использование для опытов (за исключением научных), использование животных для соревнований, в ходе которых они гибнут или причиняют друг другу увечья", - сообщил начальник следственного управления ДП области Абай Сунгат Адильбеков.

В ДП сообщили, что факта жестокого обращения не усмотрено, однако с администрацией биологического центра проведена разъяснительная работа.

Ранее мы писали, что житель частного дома в Актау, по словам его соседей, уже год расстреливает кошек из ружья, уверяя, что он якобы "представитель акимата" и ему "все сойдет с рук".

Напомним, в мае глава Минэкологии высказался о случаях жестокого обращения с животными в Казахстане, заявив, что такие действия "недопустимы для нормального человека", и призвал таких людей наказывать по закону.

Также глава Минэкологии прокомментировал резонансный случай убийства депутатом собаки — он задавил ее на собственном авто. Ранее сообщалось, что хладнокровно задавивший собаку на авто — депутат маслихата в Акмолинской области Кайрат Аугалиев. В ДП сообщили, что его привлекли к ответственности за жестокое обращение с животными.

Добавим, что в соответствии со статьей 407-1 КоАП РК жестокое обращение с животными, если это деяние не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф на физических лиц в размере пяти МРП (18 460 тенге), на должностных лиц - в размере 10 МРП (36 920 тенге).

При квалификации деяния по Уголовному кодексу, нарушителей ждут иные взыскания с вероятностью привлечения к общественным работам или ареста.

Согласно ст.316 УК РК:

1. Жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье, —

наказывается штрафом в размере до ста двадцати МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста двадцати часов, либо арестом на срок до тридцати суток.

2. Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, —

наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

1) в отношении двух и более животных;

2) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

3) неоднократно;

4) в присутствии малолетних;

5) публично или с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, -

наказываются штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до четырехсот часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.