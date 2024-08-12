"Ради фото мучают": полиция Семея провела проверку после жалоб о жестоком обращении с питоном
Опубликовано:
Жители Семея в соцсетях пожаловались на жестокое обращение с питоном, после чего была проведена проверка, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП области Абай.
В группе "Oo_osa_semey__vko" в Instagram сегодня опубликовали обращение одного из подписчиков, который заявил, что в местном биоцентре небрежно обращаются с питоном.
Автор обращения отметил, что питона "ради каких-то фото мучают, швыряют" и отметил аккаунты правоохранительных органов.
На публикацию отреагировали в Департаменте полиции области Абай. Там заявили о проведенной проверке в областном детском биологическом центре города Семей.
"Под жестоким обращением с животными следует понимать избиение животных, мучительные способы умерщвления, использование для опытов (за исключением научных), использование животных для соревнований, в ходе которых они гибнут или причиняют друг другу увечья", - сообщил начальник следственного управления ДП области Абай Сунгат Адильбеков.
В ДП сообщили, что факта жестокого обращения не усмотрено, однако с администрацией биологического центра проведена разъяснительная работа.
Ранее мы писали, что житель частного дома в Актау, по словам его соседей, уже год расстреливает кошек из ружья, уверяя, что он якобы "представитель акимата" и ему "все сойдет с рук".
Напомним, в мае глава Минэкологии высказался о случаях жестокого обращения с животными в Казахстане, заявив, что такие действия "недопустимы для нормального человека", и призвал таких людей наказывать по закону.
Также глава Минэкологии прокомментировал резонансный случай убийства депутатом собаки — он задавил ее на собственном авто. Ранее сообщалось, что хладнокровно задавивший собаку на авто — депутат маслихата в Акмолинской области Кайрат Аугалиев. В ДП сообщили, что его привлекли к ответственности за жестокое обращение с животными.
Добавим, что в соответствии со статьей 407-1 КоАП РК жестокое обращение с животными, если это деяние не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф на физических лиц в размере пяти МРП (18 460 тенге), на должностных лиц - в размере 10 МРП (36 920 тенге).
При квалификации деяния по Уголовному кодексу, нарушителей ждут иные взыскания с вероятностью привлечения к общественным работам или ареста.
Согласно ст.316 УК РК:
1. Жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье, —
наказывается штрафом в размере до ста двадцати МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста двадцати часов, либо арестом на срок до тридцати суток.
2. Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, —
наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:
1) в отношении двух и более животных;
2) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;
3) неоднократно;
4) в присутствии малолетних;
5) публично или с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, -
наказываются штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до четырехсот часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2147985-radi-foto-muchayut-policiya-semeya-provela-proverku-posle-zhalob-o-zhestokom-obrashchenii-s-pitonom/