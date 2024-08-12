Казахстанец в Германии зашел в полицию спросить, нет ли у него проблем с законом, и оказался в тюрьме

В Лейпциге казахстанец зашел в участок проверить чистоту перед законом. Выявились штрафы в 5200 евро, за неуплату которых его и задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на Bild.

По всей видимости, 53-летний мужчина уже давно живет в Германии, отмечается в публикации.

Решив поинтересоваться своей чистотой перед законом, он самостоятельно обратился в полицейский участок в Лейпциге. Мужчина сказал дежурному, что хочет проверить, нет ли у него проблем с законом.

"Казах, вероятно, надеялся, что против него ничего не было", — заявил представитель полиции Йенс Дамрау.

Выяснилось, что против мужчины действуют два ордера на арест за вождение в нетрезвом виде и без прав. Их выдали суды Хемница и Торгау. За оба нарушения он не уплатил штрафы общей суммой 5200 евро.

У казахстанца не оказалось таких денег. Его арестовали, вывели в наручниках и отправили в тюрьму. Денежный штраф заменили лишением свободы на 130 дней.

Напомним, ранее сообщалось, что в США арестованы казахстанец и россиянин: их подозревают в кибермошенничестве. В случае обвинительного приговора арестованным грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

В конце июня в Италии был задержан турист из Казахстана после того, как он вырезал буквы ALI на светлой штукатурке в Доме Цеев в археологическом парке Помпеи. Позже в МИД подтвердили задержание и сообщили, что после завершения всех необходимых формальностей в правоохранительных органах казахстанец был отпущен. Дальнейшее судебное разбирательство будет проведено в административном порядке.