В акимате Алматы назвали месяц окончания среднего ремонта улиц

Ремонт магистральных улиц в Алматы будет завершен до конца августа, районного значения – до конца октября, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт городского акимата.

На сайте акимата Алматы сообщили, что в 2024 году средним ремонтом будет охвачено 274 улицы протяженностью 250 км. В акимате заявили, что долю дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии планируется довести до 92%.

"При ремонте 20 магистральных улиц применяется полимерасфальтобетон, направленный на повышение прочности дорожного покрытия. Ремонтируемые участки перекрываются на 36 часов, именно столько должна остывать обновлённая смесь.

По поручению акима города Ерболата Досаева ремонт магистральных улиц будет завершен до конца августа, районного значения - до конца октября", - добавили в акимате.

В сообщении указано, что работы по фрезеровке и укладке асфальта проводятся в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для горожан. Кроме того, создаются островки безопасности и пешеходные переходы, производятся ремонт тротуаров и замена поврежденных арычных лотков.

Сегодня алматинцев предупредили об ограничении движения по проспекту Рыскулова из-за проведения дорожных работ.

Ранее мы писали об ограничениях движения на участках улицы Момышулы в Алатауском районе - ремонт там продлится до 16 августа.

Отметим, что до 15 сентября закрыто движение для автотранспорта по улице Ходжанова от дома 15 микрорайона Алмагуль до улицы Жарокова.