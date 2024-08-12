Водителей предупредили о возможных ограничениях на трассе Р-10 "Обход Астаны"

Из-за среднего ремонта автодороги Р-10 "Обход Астаны" до 16 августа, водителям необходимо предусмотреть альтернативный маршрут, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

По информации, размещенной в Telegram-канале АО "НК "КазАвтоЖол", с 13 августа по 16 августа на участке автомобильной дороги Р-10 "Обход Астаны" (с 36 по 46 км) будет проводиться плановый средний ремонт дороги.

В связи с этим возможно временное частичное ограничение движения на данном участке.

"Рекомендуется заранее запланировать альтернативный маршрут", - обратились к водителям в АО.

Ранее мы писали, что движение по мосту Тауелсиздик от улицы Ташенова до улицы Калкаман в Астане будет перекрыто до 15 августа.

Кроме того, до 1 сентября будет идти реконструкция путепровода по шоссе Алаш (Горбатый мост).

Также до 30 ноября на участке от улицы Акмешит до улицы Туркестан полностью ограничено движения по улице Сыганак. Здесь строят одну из станций LRT.

До этого сообщалось, что в этом году в Астане средним ремонтом планируется охватить более 50 улиц, текущим - более 200 улиц.