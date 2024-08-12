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Ведущий к мосту участок дороги почти на неделю перекроют в Астане

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Астана
Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В связи с ремонтом дорог участок от улицы Калкаман до моста Караоткель в Астане будет перекрыт до 18 августа, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный акимат.

Акимат Астаны сообщает о проведении работ по среднему ремонту дорожного полотна по подходу к мосту "Караоткель" - от улицы Калкаман до моста.

"В связи с этим с 12 по 18 августа вышеуказанный участок будет частично перекрыт. При этом движение автотранспортных средств будет осуществляться по одной из сторон в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

Схема перекрытого участка дороги представлена ниже.

Ранее сообщалось, что участок дороги, соединяющий проспекты Кабанбай батыра и Туран в районе "Астана Арена", полностью перекроют до 13 августа.

Также мы писали, что движение по мосту Тауелсиздик от улицы Ташенова до улицы Калкаман будет перекрыто до 15 августа. Кроме того, до 1 сентября будет идти реконструкция путепровода по шоссе Алаш (Горбатый мост).

До 30 ноября в Астане на участке от улицы Акмешит до улицы Туркестан полностью ограничено движения по улице Сыганак. Здесь строят одну из станций LRT.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2147685-vedushchiy-k-mostu-uchastok-dorogi-pochti-na-nedelyu-perekroyut-v-astane/

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