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Участок, соединяющий два оживленных проспекта, на сутки перекроют в Астане

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Знак "дорожные работы"
Дорожный знак. Иллюстративное фото: pixabay.com

Участок дороги, соединяющий проспекты Кабанбай батыра и Туран в районе "Астана Арена", полностью перекроют до 13 августа, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Акимат Астаны на официальном сайте сообщает о проведении работ по укладке верхнего слоя дорожного полотна местного проезда, соединяющего проспекты Кабанбай батыра и Туран в районе "Астана Арена", со стороны Ледового дворца "Алау".

"В связи с этим с 12 по 13 августа вышеуказанный участок будет перекрыт полностью. При этом проспекты Кабанбай батыра и Туран будут открыты, а движение автотранспортных средств будет осуществляться по прилегающим улицам", - говорится в сообщении.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах.

Схема перекрытого участка представлена ниже.

Напомним, ранее в Астане перекрывали проезд перед спорткомплексом "Барыс Арена" - от улицы Орынбор до улицы Бухар Жырау.

Также мы писали, что движение по мосту Тауелсиздик от улицы Ташенова до улицы Калкаман будет перекрыто до 15 августа. Кроме того, до 1 сентября будет идти реконструкция путепровода по шоссе Алаш (Горбатый мост).

До 30 ноября в Астане на участке от улицы Акмешит до улицы Туркестан полностью ограничено движения по улице Сыганак. Здесь строят одну из станций LRT.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2147623-uchastok-soedinyayushchiy-dva-ozhivlennyh-prospekta-na-sutki-perekroyut-v-astane/

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