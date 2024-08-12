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Тонущего мужчину спасли на побережье Каспийского моря (видео)

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Спасательный круг на причале
Спасательный круг. Иллюстративное фото: pexels.com

Тонущего мужчину спасли на побережье Каспийского моря в Мангистауской области - спасенный попал в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС Казахстана.

Как оказался, в Тупкараганском районе, на побережье Каспийского моря, мужчина 2003 года рождения купался в необорудованном для купания месте и не смог самостоятельно выбраться на берег.

Оперативно-спасательным отрядом молодой человек спасен из воды и передан бригаде скорой медицинской помощи.

Пострадавший был госпитализирован.

Напомним, ранее в МЧС призывали граждан соблюдать правила безопасности на воде.

  • не купаться в запрещенных для купания местах;
  • не нырять в воду с неизвестной глубиной;
  • не заплывать за буйки;
  • не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
  • не подплывать к водным транспортам.

"Соблюдая эти меры, вы можете сохранить свою жизнь и жизнь своих близких!" - отметили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2147592-tonushchego-muzhchinu-spasli-na-poberezhe-kaspiyskogo-morya-video/

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