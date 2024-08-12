Тонущего мужчину спасли на побережье Каспийского моря (видео)
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Тонущего мужчину спасли на побережье Каспийского моря в Мангистауской области - спасенный попал в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС Казахстана.
Как оказался, в Тупкараганском районе, на побережье Каспийского моря, мужчина 2003 года рождения купался в необорудованном для купания месте и не смог самостоятельно выбраться на берег.
Оперативно-спасательным отрядом молодой человек спасен из воды и передан бригаде скорой медицинской помощи.
Пострадавший был госпитализирован.
Напомним, ранее в МЧС призывали граждан соблюдать правила безопасности на воде.
- не купаться в запрещенных для купания местах;
- не нырять в воду с неизвестной глубиной;
- не заплывать за буйки;
- не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- не подплывать к водным транспортам.
"Соблюдая эти меры, вы можете сохранить свою жизнь и жизнь своих близких!" - отметили в ведомстве.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2147592-tonushchego-muzhchinu-spasli-na-poberezhe-kaspiyskogo-morya-video/