Штормовое предупреждение объявлено по всему Казахстану

Штормовое предупреждение объявлено на понедельник, 12 августа, в Астане, Алматы и всех регионах Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В Астане днем в понедельник ожидается гроза.

В Алматы 12 августа сохранится высокая пожарная опасность.

В понедельник на юге и в горных районах Алматинской области ожидается гроза, ветер, порывы 15-20 м/с. Днем на большей части региона сохранится сильная жара 35 градусов и чрезвычайная пожарная опасность, в южной половине - высокая пожарная опасность.

12 августа днем на северо-востоке Атырауской области синоптики прогнозируют сильный дождь. На западе, юге, востоке региона - гроза, град, шквал, ветер 15-20 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность, на юго-западе, юге региона - чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, днем на большей части Западно-Казахстанской области возможна гроза. Днем на севере, востоке региона ожидаются град, шквал, ветер, порывы 15-20 м/с. На юге, востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность.

12 августа на западе, севере и востоке Акмолинской области может быть гроза. Ночью и утром - туман. Ветер днем на западе, севере, востоке региона, порывы 15-20 м/с.

Днем на востоке и в горных районах области Жетісу ожидается гроза. Ветер на востоке региона, порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке - высокая пожарная опасность.

12 августа на юге и западе Северо-Казахстанской области возможна гроза. Ночью и утром - туман.

Ночью на севере и востоке Актюбинской области может быть гроза. Днем на западе, севере региона - гроза, град, шквал. Ветер днем на западе, севере области, порывы 15-20 м/с. На юге сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

12 августа на юге и западе Павлодарской области ожидается гроза, ветер днем, порывы 15-20 м/с.

В понедельник на севере, востоке и юге Карагандинской области обещают грозу, град, шквал, ветер днем, порывы 15-20 м/с. На западе и востоке региона сохранится высокая пожарная опасность, на юге - чрезвычайная пожарная опасность.

12 августа на севере и востоке области Ұлытау ожидается гроза. На большей части региона сохранится чрезвычайная, на востоке - высокая пожарная опасность.

Днем в понедельник в центре Кызылординской области возможна пыльная буря. Ветер на севере, в центре региона 15-20 м/с. По области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

12 августа на юге Мангистауской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе региона - туман. Ветер днем на севере области, порывы 15-20 м/с. На большей части региона сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на западе - высокая пожарная опасность.

Утром и днем в понедельник на западе, севере и юге области Абай прогнозируют грозу, ветер днем, порывы 15-20 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-западе, юге - чрезвычайная пожарная опасность.

12 августа днем на востоке и юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере и востоке региона - туман. Ветер днем на востоке, юге области, порывы 15-20 м/с. В центре региона сохранится высокая пожарная опасность, на юге - чрезвычайная пожарная опасность.

В понедельник ночью на севере, западе и востоке Костанайской области возможна гроза, днем на западе, востоке, юге региона - гроза, град. Ночью и утром на западе области ожидается туман. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 12 августа на севере Туркестанской области ожидается ветер 15-20 м/с.

Днем 12 августа на юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области может быть ветер 15-20 м/с. 12-14 августа на большей части региона сохранится чрезвычайная пожарная опасность.