Жители ВКО рассказали, как себя чувствуют спустя 4 месяца после перевода стрелок часов

Редакция YK-news.kz провела опрос среди жителей Восточно-Казахстанской области по поводу того, как они себя чувствуют спустя четыре месяца после перевода стрелок часов.

Также у восточноказахстанцев интересовались, изменилась ли их жизнь к лучшему или к худшему после этого. Журналисты обработали 1685 комментариев.

Два варианта непосредственно касались состояния здоровья. Ответ: "Никак. Меня все устраивает" дали 12 респондентов. Заявили, что их здоровье стало лучше, три человека. При этом 675 человек пожаловались на ухудшение самочувствия.

Два варианта ответов в анкете касались изменений режима дня. "Новый распорядок удобнее старого", - так ответили семь человек. А 659 человек, напротив, выбрали вариант: "Изменился к худшему распорядок дня, ничего не успеваю". Вариант ответа: "Понес и продолжаю нести финансовые потери" дали 174 человека. Еще 155 человек дали свой развернутый вариант ответа, отметив, что, к примеру, постоянно страдают от недосыпания. Среди высказываний не было ни одного положительного. Все они сводились к требованию вернуть время назад.

В редакции отметили, что их опрос не претендует на статистическую точность, но тенденция, по мнению сотрудников СМИ, очевидна.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

В январе 2023 года в МТИ сообщали, что поступают многочисленные обращения о необходимости пересмотра исчисления времени на территории Казахстана в соответствии с природным часовым поясом. Тогда же была создана межведомственная рабочая группа, которая должна была принять решение по данному вопросу.

Перевести весь Казахстан на единый часовой пояс UTC+5 предлагал и депутат мажилиса. Идею поддержали ученые.

19 января стало известно о внесении изменений в постановление правительства "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан", согласно которым мегаполисам и ряду областей в ночь с 29 февраля на 1 марта в 00.00 следовало перевести местное время на 1 час назад.

К слову, не все казахстанцы были согласны с принятым решением. В частности, жители ВКО заявляли, что таким образом они теряют целый световой час.