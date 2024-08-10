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Проблемы с оплатой проезда через "Онай" наблюдались у некоторых алматинцев

Опубликовано:

"Онай" в автобусе
Платежный терминал в автобусе. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На сеть Транспортного холдинга Алматы шла DDoS атака, из-за этого некоторые из жителей не могли воспользоваться приложением "Онай" в общественном транспорте, передает NUR.KZ со ссылкой на компанию.

У некоторых алматинцев сегодня с утра не работало приложение "Онай" - часть из них не могла пополнить карту и оплатить проезд в общественном транспорте через QR.

"С 23:00 9 августа на сеть Транспортного холдинга Алматы идет DDoS атака", - сообщали в Instagram-профиле "Онай".

Час назад представители компании сообщили, что все сервисы работают без ограничений.

Поясним, что DDoS атака - это действия злоумышленников, направленные на нарушение работоспособности инфраструктуры компании и клиентских сервисов. Они искусственно создают лавинообразный рост запросов к онлайн-ресурсу, чтобы увеличить на него нагрузку и вывести его из строя, пишет РБК.

Для сравнения: "естественный DDoS" может происходить во время сезонных распродаж, когда онлайн-магазины сталкиваются с наплывом покупателей, не справляются с нагрузкой, и в итоге сервис работает с перебоями или становится полностью недоступным.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2147268-problemy-s-oplatoy-proezda-cherez-onay-nablyudalis-u-nekotoryh-almatincev/

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