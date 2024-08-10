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Задержки рейсов в аэропорту Астаны: в КГА сообщили обновленную информацию

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Международный аэропорт Астаны
Международный аэропорт Астаны. Фото: polisia.kz

В аэропорту Астаны задерживаются рейсы на вылет и прилет из-за позднего прибытия самолет. В Комитете гражданской авиации сообщили обновленную информацию, передает NUR.KZ.

Чуть более часа назад в аэропорту Астаны сообщили о задержке на вылет 3 рейсов из-за позднего прибытия воздушного судна, а также 8 рейсов на прилет.

"По состоянию на 14:10 часов 10 августа из аэропорта Астаны задерживается 9 рейсов на прилет и 6 рейсов на вылет, отмененных рейсов нет", - рассказали в КГА.

Также в комитете высказались о рейсе Air Astana из Алматы в Астану, который задержали аж на 9 часов из-за повреждения двигателя. Об этом сегодня сообщил депутат мажилиса Бакытжан Базарбек, который сам же является одним из пассажиров.

"Вылет рейса в Алматы запланирован в 16:20 часов 10 августа на воздушном судне авиакомпании FlyArystan. Пассажирам предоставляются прохладительные напитки, горячее питание, часть пассажиров были размещены в гостинице", - напомнили в КГА.

В целом, как отметили в комитете, наблюдаемая ситуация сложилась из-за недавнего града, который повредил самолеты Air Astana, что привело к цепной задержке последующих рейсов.

"Важно отметить, что задержки рейсов происходят по причине обеспечения безопасности полетов для пассажиров, что является приоритетом в гражданской авиации.

В настоящее время в аэропорту Астаны находятся сотрудники Комитета гражданской авиации, Авиационной транспортной прокуратуры, Авиационной администрации Казахстана для контроля ситуации с задержками рейсов и принятия оперативных мер в ручном режиме.

Сотрудники авиакомпаний находятся на рабочих местах и предоставляют пассажирам всю необходимую информацию и услуги, предусмотренные законодательством РК, при изменении статуса рейса.

Задержанные рейсы могут привести к цепной задержке последующих рейсов, в связи с чем пассажирам рекомендуется уточнять статус и время вылета своего рейса заблаговременно в справочных службах авиакомпаний и аэропорта", - говорят в КГА.

Отметим, что недавно в аэропорту столицы были инциденты с повреждениями самолетов.

Так, 5 августа это случилось с самолетом FlyArystan - была повреждена задняя входная дверь судна из-за неправильного обращения с трапами. Инцидент привел к вынужденной стоянке самолета на несколько дней.

Перед этим в аэропорту техника повредила фюзеляж самолета авиакомпании SCAT. Из-за инцидента перевозчику пришлось изменить расписание 20 рейсов, вылетающих из Астаны. А недавно из-за непогоды повредилось воздушное судно Air Astana.

В Минтранспорта заявили, что проведут внеплановую инспекцию в аэропорту столицы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2147244-zaderzhki-reysov-v-aeroportu-astany-v-kga-soobshchili-obnovlennuyu-informaciyu/

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