Землетрясение зафиксировали на границе c Кыргызстаном
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Землетрясение зафиксировали сегодня утром сейсмологи на границе Казахстана и Кыргызстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмоцентр.
Землетрясение магнитудой 4,5 на территории Кыргызстана произошло сегодня, 10 августа, на границе с Казахстаном, в 77 км к востоку от Тараза. Глубина - 20 км, сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
Подземные толчки зафиксировали в 10:26 по столичному времени.
Что делать при землетрясении?
Как отмечали в Департаменте по ЧС Алматы, необходимо заранее продумать действия при землетрясении:
- сохраняйте спокойствие, не паникуйте;
- не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
- отойдите от мебели, окна, люстры;
- найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен;
- покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков);
- отключите воду, газ электричество;
- возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
- держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
- будьте готовы к повторным толчкам;
- окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2147218-zemletryasenie-zafiksirovali-na-granice-kyrgyzstanom/