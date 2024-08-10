Землетрясение зафиксировали на границе c Кыргызстаном

Землетрясение зафиксировали сегодня утром сейсмологи на границе Казахстана и Кыргызстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмоцентр.

Землетрясение магнитудой 4,5 на территории Кыргызстана произошло сегодня, 10 августа, на границе с Казахстаном, в 77 км к востоку от Тараза. Глубина - 20 км, сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Подземные толчки зафиксировали в 10:26 по столичному времени.

Что делать при землетрясении?

Как отмечали в Департаменте по ЧС Алматы, необходимо заранее продумать действия при землетрясении:

сохраняйте спокойствие, не паникуйте;

не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;

отойдите от мебели, окна, люстры;

найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен;

покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков);

отключите воду, газ электричество;

возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);

держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;

будьте готовы к повторным толчкам;

окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.