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Павлодарка заработала на старых пятнах на ковре

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Женщина пылесосит ковер
Ковер. Иллюстративное фото: pexels.com

Павлодарка заработала на компенсации за старые пятна на ковре. Самостоятельно урегулировать спор женщина не смогла и обратилась к юристам, передает Pavlodarnews.kz.

Об этом случае на брифинге в региональной службе коммуникаций рассказал медиатор-юрист центра медиации и права "МИР" Алимбек Агибаев.

"В начале лета жительница Павлодара осталась недовольна услугами чистки ковров и обратилась к нам с жалобой. Она доверила изделие одной компании, а, забрав его домой, заметила, что пятна не исчезли. После повторной стирки результат был таким же. Сотрудники компании утверждали, что пятна удалить невозможно", - пояснил Алимбек Агибаев.

Представители центра медиации и права выступили посредниками, они помогли заказчице вернуть деньги - больше, чем женщина заплатила за услугу. Хотя компания, которая занималась чисткой ковра, выплатила компенсацию, она так и не признала свою вину.

В другом случае павлодарец обнаружил проблему с компьютером, который приобрел 1,5 года назад.

"Компьютер стоил 300 тысяч тенге. Гарантию на него давали на год. На втором году пользования у устройства появился дефект, из-за которого невозможно было им пользоваться дальше. Продавец отказался оформить возврат, так как срок гарантии истек. Мы провели экспертизу, где выяснили, что дефект у компьютера появился еще до покупки. То есть в поломке видеокарты нет вины покупателя", - уточнил медиатор.

После согласия обеих сторон видеокарту заменили бесплатно, и дело не дошло до суда.

Ранее в Павлодарской области женщина с инвалидностью получила от государства квартиру с печным отоплением и подала иск на акимат, чтобы ей предоставили другое жилье. Как выяснилось, в жилище имелись и многочисленные проблемы с водоснабжением и канализацией. Многодетной матери были противопоказаны физические нагрузки, в том числе истопка печи. Решением суда ответчик принужден к принятию мер к расторжению с истцом договора найма квартиры и восстановлению женщины в очередности на получение жилья.

Еще одна павлодарка подала иск о выселении экс-супруга из квартиры, но получила встречный иск от него о признании жилья общей собственностью. Решением суда иск женщины был удовлетворен, а в удовлетворении встречного иска ее бывшего мужа было отказано.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2147013-pavlodarka-zarabotala-na-staryh-pyatnah-na-kovre/

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