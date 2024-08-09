Павлодарские пожарные остались без дыхательных аппаратов за 84 млн тенге

Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Павлодарской области подала в суд на индивидуального предпринимателя, который не поставил дыхательные аппараты для сотрудников, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

По данным официального Telegram-канала суда, судебной коллегией по гражданским делам Павлодарского областного суда рассмотрено дело по иску ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Павлодарской области МЧС РК" к ИП о признании недобросовестным участником государственных закупок, поступившее по апелляционной жалобе ответчика.

По делу установлено, что 25 августа 2023 года между истцом и ответчиком был заключен договор о государственных закупках, по условиям которого ответчик обязался поставить дыхательные аппараты на сжатом воздухе для защиты органов дыхания и зрения для пожарных в течение 90 календарных дней на сумму более 84,6 млн тенге. В установленный срок товар не поставлен.

Договор был расторгнут 12 декабря 2023 года.

Истец просил суд признать ответчика недобросовестным участником государственных закупок. Решением суда первой инстанции иск удовлетворен.

Суд установил, что принятые обязательства ИП не исполнены. Ответчик, давая согласие на участие в конкурсе и подписав договор о государственных закупках, гарантировал поставку товара истцу. При этом товар имеет важное значение для ежедневной работы истца. От него зависит сохранение жизни и здоровья работников.

"Доводы ответчика о том, что закупаемый товар не производится, не приняты во внимание, поскольку соответствующих доказательств суду не представлено. Коллегией решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба ответчика - без удовлетворения. Постановление вступило в законную силу", - сообщили в суде.

Напомним, ранее в Павлодаре суд восстановил жилищные права сироты, которого незаконно сняли с очереди на получение жилья из жилищного фонда. Судебный акт вступил в законную силу и был исполнен.

А один из университетов через суд попытался взыскать задолженность в сумме 183 500 тенге с отчисленного студента. Дело закончилось медиативным соглашением. По его условиям ответчик обязался произвести полную оплату в срок до 11 декабря 2024 года ежемесячно равными долями.