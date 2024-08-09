FlyArystan привлекли в ответственности еще по одному инциденту с пассажирами

Авиакомпания FlyArystan привлечена к ответственности за неразмещение пассажиров в гостинице при задержке рейса, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации.

"В связи с непредоставлением услуг (пассажиры не были размещены в гостинице, не был организован трансфер пассажиров с аэропорта до гостиницы и обратно) при задержке рейса по маршруту Алматы - Астана в отношении авиакомпании "FlyArystan" составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 567 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", согласно которому на авиакомпанию наложен штраф в размере 1 000 МРП (3 692 000 тенге)", - отмечается в сообщении КГА, опубликованном в Telegram-канале.

Сообщается, что комитет продолжает работу по привлечению к ответственности отечественных и иностранных авиакомпаний за нарушение требований действующего законодательства страны по ненадлежащему предоставлению услуг при задержках рейсов.

Напомним, сегодня казахстанка рассказала в соцсети, что во время пересадки ее дочь 12 лет осталась одна в аэропорту: девочку не взяли на рейс, несмотря на наличие брони билета. При этом сотрудники FlyArystan заверили сопровождающего, что они сами посадят ребенка на борт после устранения якобы возникших технических неполадок.

В свою очередь, представители компании, сотрудник которой сопровождал детей, сообщили, что, не найдя ребенка на борту, руководитель группы попытался покинуть самолет, чтобы разобраться в происходящем. Однако с их слов, служба безопасности и стюардессы не позволили ему выйти, угрожая штрафами и запретом на полеты местными авиакомпаниями.

Авиакомпания FlyArystan принесла официальные извинения казахстанке и ее дочери, разъяснив ситуацию. Из-за замены воздушного судна ранее на менее вместительное авиакомпания не смогла предоставить ребенку место на борту самолета.

"FlyArystan незамедлительно начал служебную проверку и обязуется пересмотреть существующие процедуры, чтобы не допускать подобных ситуаций в будущем", - отмечается в публикации.

Следом последовала реакция Комитета гражданской авиации, которая сообщила, что привлечет авиакомпанию к административной ответственности.

Ранее мы также писали, что самолет FlyArystan повредили в аэропорту Астаны.