Ледовый дворец за 19 млрд тенге построят в Павлодаре

В Павлодаре планируют построить ледовый дворец за 19 миллиардов тенге. Реализовать проект хотят в рамках государственно-частного партнерства, передает Павлодар-онлайн.

О строительстве нового спортивного объекта в Павлодаре рассказала руководитель управления экономики и бюджетного планирования региона Ирина Назарчук.

"В рамках ГЧП совместно с управлениями культуры и спорта рассматривается проект по строительству ледового дворца в Павлодаре. Его стоимость составляет больше 19 миллиардов.

В настоящее время процесс дошел до стадии конкурса. Проектом предусмотрено строительство ледовой инфраструктуры, там несколько инженерных сооружений, с последующей передачей в доверительное управление сроком на пять лет. Реализовывать проект планируется в 2025 году, рассчитан он на два года", - поделилась Ирина Назарчук.

Ледовый дворец построят в микрорайоне "Достык" между микрорайоном и кольцом на аэропорт. Здесь будут проходить тренировки по хоккею, шорт-треку и конькобежному спорту.

Напомним, недавно стало известно, что по иску прокуратуры государству возвращен Дворец спорта в Шымкенте (в настоящее время Ледовый дворец). Решение уже вступило в законную силу. Установлено, что в 2017 году была проведена приватизация 67,09% доли ТОО "Дворец спорта". При стоимости в 1 млрд тенге здание было продано в 8 раз меньше рыночной стоимости.

Также сообщалось, что в Павлодаре обновится еще одно место для прогулок, отдыха и развлечений горожан. Будет проведена реновация Парка металлургов.