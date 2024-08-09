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Сколько казахстанцев уехало из страны за последние полгода

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Пара с коробками в руках
Переезд. Иллюстративное фото: pexels.com

С января по июнь 2024 года из Казахстана уехали 6967 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Бюро национальной статистики. По сравнению с 2023 годом, число переехавших сократилось.

На сайте Бюро нацстатистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК опубликована статистика по демографической ситуации с января по июнь 2024 года.

Сообщается, что с января по июнь 2024 года число прибывших в страну составило 14 256 человек, а число выбывших - 6 967 человек. Сальдо миграции составило 7289 человек.

"По сравнению с соответствующим периодом 2023 года, число прибывших в Казахстан увеличилось на 4,4%, число выбывших из Казахстана уменьшилось на 0,4%. Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран содружества составила 78,2%, доля выбывших в эти страны – 77%", - рассказали в Бюро.

Численность переезжающих в пределах страны по сравнению с соответствующим периодом 2023 года увеличилась в 1,7 раза. По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в 4-х регионах страны: Астане (29305 человек), Алматы (15750 человек), Шымкенте (4562 человека) и Алматинской области (1258 человек).

Миграция населения
Межрегиональная миграция населения. Инфографика: Бюро нацстатистики

Также сообщается, что за полгода 2024 года в Казахстане родились 184,7 тыс. детей, а число умерших составило 66,1 тыс. человек. Таким образом, естественный прирост населения составил 118,6 тыс. человек.

"Наибольший уровень рождаемости отмечен в Мангистауской (24,80 человек на 1000 населения), Туркестанской (24,78) областях и городе Шымкент (23,55). Самый высокий уровень смертности наблюдался в Северо-Казахстанской (11,77 на 1000 населения), Восточно-Казахстанской (11,36) и Костанайской областях (10,16), что связано с возрастной структурой населения этих областей", - сообщили в Бюро.

За полгода было зарегистрировано 57,5 тыс. браков и 18,6 тыс. разводов.

Движение населения Казахстана
Коэффициенты движения населения Казахстана. Инфографика: Бюро нацстатистики

Ранее мы писали, что 137 тысяч казахстанцев улетели на заработки в зарубежные страны. Эксперты объясняли, почему казахстанцы ищут возможности за границей.

Недавно стало известно, что в Казахстане на 1 июля проживали 20 159 707 человек, а общий прирост населения составил почти 126 тыс. человек. До этого мы также сообщали, на сколько увеличилась численность населения Казахстана за 2023 год.

16 ноября 2023 года президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев со знаковым событием: численность населения страны достигла 20 миллионов человек. Произошло это, как выяснилось, 14 ноября в 08:10, 20-миллионными жителями оказались сразу пять детей.

О том, как велись подсчеты для определения 20-миллионных жителей Казахстана, рассказывал замглавы Бюро национальной статистики.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2146911-skolko-kazahstancev-uehalo-iz-strany-za-poslednie-polgoda/

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