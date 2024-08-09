Житель Павлодарской области предотвратил трагедию (видео)

Жителю Павлодарской области Баширу Костоеву, благодаря бдительности которого удалось предотвратить трагедию, полицейские вручили благодарственное письмо, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в полицию Щербактинского района поступил звонок от местного жителя, который сообщил, что на окне третьего этажа дома стоят маленькие дети, облокотившись на москитную сетку.

Незамедлительно по указанному адресу направлена группа сотрудников. По приезде они вошли в квартиру, дверь была открыта. Здесь находились три девочки: одна 2012 года рождения и две близняшки 2022 года рождения. Две девочки сидели на кухонном гарнитуре.

Установлено, что родители уехали в Павлодар, а детей оставили на бабушку, которая вышла в гости, оставив детей одних. Играясь, две младшие сестры залезли на гарнитур и выглядывали в окно, которое было открыто.

За неисполнение законными представителями обязанностей по воспитанию, защите прав и интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетних в отношении родителя составлен административный протокол. Материал направлен в суд.

"За бдительность и неравнодушное отношение к окружающим наградили Башира Ахметовича. Считаю, что ваша активная гражданская позиция послужит достойным примером для других граждан. Благодаря звонку удалось избежать трагедии. Вместе с тем хочу обратиться ко всем родителям, будьте внимательны к детям в вопросах их защиты", - отметил начальник отдела полиции Щербактинского района Ардак Ешмагамбетов.

Напомним, ранее стало известно, что с начала года в Павлодарской области девять детей выпали из окон. Случаи произошли в Экибастузском регионе, Павлодаре, Аксу. К сожалению, два малыша погибли. Остальные оказались в больницах.

Как предотвратить трагедию

В МВД рекомендуют соблюдать следующие правила безопасности:

не оставляйте окна открытыми, если дома маленький ребенок;

не используйте москитные сетки без соответствующей защиты окна;

установите на окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом, которые ребенок не сможет открыть самостоятельно;

не оставляйте ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей;

не ставьте вблизи окон мебель, чтобы ребенок не мог взобраться на подоконник;

не позволяйте детям прыгать на кровати или другой мебели вблизи окон;

важно преподавать детям уроки безопасности. Учить старших детей присматривать за младшими;

тщательно подбирайте аксессуары на окна для детской комнаты. В частности, средства солнцезащиты - жалюзи и рулонные шторы должны быть без свисающих шнуров и цепочек.

Проявляйте осторожность и будьте бдительны! Помните, что ответственность за безопасность детей в доме, в первую очередь, несут родители.