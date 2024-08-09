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Эзотерика

"Помогите спасти дочь": семья из ВКО ищет 100 тыс. долларов на лечение ребенка от рака

Опубликовано:

Адина
Адина. Фото: из личного архива

8-летняя Адина из ВКО третий ребенок в семье, желанный и запланированный. До шести лет девочка не знала никаких проблем со здоровьем, росла активной и жизнерадостной, передает корреспондент NUR.KZ.

В мае 2022 в семью пришла беда: Адина заболела, болезнь прогрессировала стремительно, а состояние девочки резко ухудшалось. Ее положили в неврологическое отделение больницы Усть-Каменогорска, где выявили опухолевое образование головного мозга.

В июле ей установили вентрикулярный шунт в брюшную полость для выведения спинномозговой жидкости и уменьшения давления в головном мозге. Шунт до сих пор находится в теле ребенка.

"Дочь получила относительное облегчение, однако дальнейшие обследования показали необходимость удаления опухоли, так как возникла опасность комы с необратимыми последствиями. Адине провели операцию, однако после она полностью потеряла речь, не могла двигать руками и ногами, снизились рефлекторные функции, появились слабость и вялость.

Так как опухоль была злокачественной, мы продолжили традиционное лечение - "химия" и лучевая терапия. Вместе с незначительным облегчением получили также и сопутствующие осложнения - выпадение волос и так далее. Дочь самостоятельно не могла есть и пить, справлять естественную нужду. Только к осени 2023 года она начала говорить отдельные слова и нормально питаться", - говорит мама девочки, Меруерт Кабдулдинова.

Родители не теряют надежду на лучшее и продолжают бороться за здоровье и жизнь дочери. Весной этого года они повезли Адину в клинику в Турцию, где она получает терапию. Однако за лечение выставили немалую сумму - 138 000 долларов, часть из которой удалось самостоятельно. Теперь необходимо собрать еще 107 500 долларов.

"Мы - простая семья из далекого села Топкаин Катон-Карагайского района ВКО, расположенного в 300 км от Усть-Каменогорска, в семье растут еще двое детей школьного возраста. Супруг работает охранником в местной школе. Старшие дети очень переживают за сестренку. У нас нет возможности собрать необходимую сумму лечения для нашей малышки. Мы очень просим вас - помогите спасти нашу дочь", - заявила мама.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4301 2805 1189

Halyk: 5522 0433 6669 3933

Тел.: +7 747 574 43 41, Меруерт Кабдулдинова, мама

Instagram: adina_help_sbor

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2146732-pomogite-spasti-doch-semya-iz-vko-ishchet-100-tys-dollarov-na-lechenie-rebenka-ot-raka/

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