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Саммит и встреча президентов ЦА: движение 17 маршрутов изменят на день в Астане

Опубликовано:

Астана
Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Астане сегодня, 9 августа, временно изменят схемы движения 17 автобусов из-за проведения саммита и Консультативной встречи глав государств ЦА, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

9 августа в связи с проведением в Астане первого саммита диалога "Центральная Азия + Япония" и шестой Консультативной встречи глав государств ЦА временно изменят движение маршрутов № 3, 4, 4А, 14, 19, 21, 29, 29А, 32, 40, 43, 50, 58, 66, 84, 202, 203.

С измененной схемой движения можно ознакомиться по картинкам, опубликованным в официальном Telegram-канале акимата Астаны.

Напомним, что оба важных межгосударственных мероприятия пройдут в Астане сегодня, 9 августа. Запланирован также приезд премьер-министра Японии Фумио Кисиды в столицу в рамках его участия в саммите диалога "Центральная Азия + Япония".

При этом на 10 августа запланированы переговоры президента Касым-Жомарта Токаева и премьера Кисиды.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2146657-sammit-i-vstrecha-prezidentov-ca-dvizhenie-17-marshrutov-izmenyat-na-den-v-astane/

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