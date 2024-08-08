Град и сильный дождь: штормовое предупреждение объявили в Астане и ряде регионов

Ухудшение погодных условий ожидается в ряде регионов Казахстана 9 августа - синоптики объявили штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

9 августа в Астане ожидается гроза. Днем - град, шквал. Ветер восточный, северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

Завтра на севере области Ұлытау пообещали временами сильный дождь, днем град, шквал. Гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на северо-востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная, на востоке области сохранится высокая пожарная опасность.

В пятницу днем на севере, востоке, в центре Карагандинской области временами будет сильный дождь, град, шквал. Гроза. Ветер юго-западный, западный днем порывы 15-20, временами 23 м/с. На юге области сохранится высокая пожарная опасность.

9 августа на западе, юге Павлодарской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Гроза. Ночью на севере области туман. Ветер северо-западный на востоке, юге области 15-20 м/с.

Завтра днем на востоке Атырауской области временами сильный дождь, град, шквал. Ночью на востоке, днем на большей части области возможна гроза. Ветер северо-западный, западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, в южной части области чрезвычайная пожарная опасность.

В пятницу на севере, востоке Западно-Казахстанской области тоже ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере, днем на большей части области - гроза. Днем на севере, востоке области возможны град, шквал. Ветер северо-западный, западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке, в центре области ожидается высокая пожарная опасность.

Предстоящей ночью на западе, севере, днем на большей части области Абай - гроза. Днем на западе, севере, в центре области град, шквал. Ветер южный, юго-западный ночью на западе, в центре области 15-20, днем 15-20, на западе, севере, в центре области порывы 25 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматинской области ожидается ветер юго-западный, днем на юге порывы 15-20м/с. Днем на большей части области сохранится сильная жара 35-38 градусов. В Алматы тоже прогнозируется сильная жара.

9 августа на большей части Акмолинской области ожидаются временами сильный дождь, гроза. На западе, севере, востоке области ожидаются град, шквал. Ночью и утром на юге, востоке области - туман. Ветер восточный, северо-восточный на западе, севере, юге области порывы 15-20, временами 23 м/с.

Завтра днем в горных районах Жамбылской области будет гроза. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, утром и днем порывы 23-28 м/с. Днем на севере, северо-западе области - сильная жара 40 градусов. 09 августа на большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Предстоящей ночью на севере, востоке, в центре Костанайской области ожидается сильный дождь. Ночью гроза. Днем на севере, востоке, юге области гроза, град. Ночью и утром на западе области туман. Ветер северный, северо-восточный на востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Также ночью на востоке Актюбинской области пообещали временами сильный дождь. Ночью на севере, востоке, днем на западе, севере, в центре области гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный ночью на северо-востоке, днем на западе, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области ожидается ветер северо-западный, западный днем на северо-востоке области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

9 августа на севере, в центре Кызылординской области - гроза. Ветер северо-западный на западе, севере, в центре области 15-20 м/с. Днем сохранится сильная жара 40-41 градус. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, шквал, днем град. Ветер северо-восточный ночью на западе, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на юге области порывы 25 м/с.

9 августа днем в горах Туркестанской области возможна гроза, на севере, западе - пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 40-42 градуса.