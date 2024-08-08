Нести жену в клинику на спине пришлось 73-летнему пенсионеру в Актобе

73-летний мужчина нес свою жену на спине на прием к врачу в Актобе - подъемники не работали. Женщина передвигается на инвалидной коляске из-за травмы, пишет "Диапазон".

Мужчина рассказал, что в здании первый этаж отдан под коммерческие помещения, там же находятся цветочный, аптека и медицинский кабинет. Есть три электрических подъемника, но они не работают.

"Моя жена сломала ногу, передвигается в инвалидном кресле два месяца. Ей тоже 73 года, как и мне. Мне пришлось на себе ее поднимать. А лестница очень высокая", - пожаловался мужчина.

Председатель Союза парализованных граждан города Актобе Куралай Байменова объяснила, что за обеспечение доступа маломобильным гражданам в административные, общественные, культурно–зрелищные, оздоровительные, образовательные учреждения и сферы услуг несет ответственность управление госархстройконтроля Актюбинской области, департамент комитета труда и соцзащиты области, а также собственники помещений, руководители организаций и предприятий, оказывающие услуги населению.