Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Новой соцвыплатой" от 140 тысяч тенге обманывают казахстанцев

Опубликовано:

Мужчина держит в руках кошелек
Мужчина держит в руках кошелек. Иллюстративное фото: Inna Dodor / Getty Images

В Министерстве труда и соцзащиты населения РК опровергли информацию о новой соцвыплате от 140 тысяч тенге. Информация ранее распространилась в Сети, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

"Информация, распространяемая в социальных сетях и мессенджерах, о том, что в Кaзaхстaне появилась новaя специaльнaя социaльнaя выплaтa для всех граждан в размере oт 140 тыс. тeнге, не соответствует действительности", - говорится в официальном Telegram-канале МТСЗН.

Неизвестные лица, распространившие такие сведения, предлагают гражданам перейти по ссылке, которая может быть вредоносной.

Отметим, что в июне мошенники начали притворяться сотрудниками Центра трудовой мобильности и звонить безработным казахстанцам с предложением о соцвыплате. Также они рассылают электронные письма с недостоверной информацией, опасными фишинговыми ссылками.

Еще мошенники прибегли к другому способу - они размещают рекламу о соцвыплате или пособии, жертвы, поверившие в обман, платят "комиссию" и только лишаются денег. Как не попасться на их уловку, мы писали тут.

Недавно злоумышленники начали прикрываться именами брендов и известных компаний, предлагая своим потенциальным жертвам деньги, подарки или выгодные предложения.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2146522-novoy-socvyplatoy-ot-140-tysyach-tenge-obmanyvayut-kazahstancev/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie