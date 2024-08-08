Досаев высказался о смерти главы управления спорта Алматы в Париже

Аким Алматы Ерболат Досаев выразил соболезнования в связи с безвременной кончиной главы управления спорта города Ердена Хайруллина, передает корреспондент NUR.KZ.

Об этом сообщили в акимате города.

"Ерден Рашидович многие годы плодотворно работал на государственной службе и был прекрасным руководителем, хорошим организатором и профессионалом высокого уровня.

Его высоко ценили коллеги за скромность, деловые качества и человечность.

Он внес большой вклад в развитие спорта и воспитание молодых спортсменов. Для нас это большая утрата, и он навсегда останется в наших сердцах", - отметил Ерболат Досаев.

Аким выразил слова поддержки и искренние соболезнования семье, родным и близким Ердена Хайруллина.

Напомним, глава управления спорта Алматы Ерден Хайруллин скоропостижно скончался ночью в Париже, куда он отправился в командировку на Олимпийские игры. Ерден Хайруллин занимал пост главы управления спорта с мая 2022 года.