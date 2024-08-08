Досаев высказался о смерти главы управления спорта Алматы в Париже
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Аким Алматы Ерболат Досаев выразил соболезнования в связи с безвременной кончиной главы управления спорта города Ердена Хайруллина, передает корреспондент NUR.KZ.
Об этом сообщили в акимате города.
"Ерден Рашидович многие годы плодотворно работал на государственной службе и был прекрасным руководителем, хорошим организатором и профессионалом высокого уровня.
Его высоко ценили коллеги за скромность, деловые качества и человечность.
Он внес большой вклад в развитие спорта и воспитание молодых спортсменов. Для нас это большая утрата, и он навсегда останется в наших сердцах", - отметил Ерболат Досаев.
Аким выразил слова поддержки и искренние соболезнования семье, родным и близким Ердена Хайруллина.
Напомним, глава управления спорта Алматы Ерден Хайруллин скоропостижно скончался ночью в Париже, куда он отправился в командировку на Олимпийские игры. Ерден Хайруллин занимал пост главы управления спорта с мая 2022 года.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2146426-dosaev-vyskazalsya-o-smerti-glavy-upravleniya-sporta-almaty-v-parizhe/