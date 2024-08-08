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Несколько авиакомпаний и пилотов оштрафовали в Казахстане после внеплановых проверок

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Самолет выезжает на взлетную полосу
Самолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Казахстане оштрафовали несколько авиакомпаний и пилотов после начала внеплановых проверок, передает NUR.KZ со ссылкой на информацию Минтранса.

В Telegram-канале Министерства транспорта Казахстана сообщили о промежуточных итогах внеплановых проверок. Сообщается, что Минтранс привлек к административной ответственности 3 авиакомпании малой авиации и 4 пилота.

АО "Авиационная администрация Казахстана" после поручения проверить дельталеты и самолеты Ан-2 выявила следующие нарушения:

  • командир воздушного судна осуществлял полеты без действующего свидетельства пилота (зарегистрировано 4 факта);
  • другие нарушения, такие как выполнение полетов без судовой и полетной документации, без предоставления в орган обслуживания воздушным движением плана полета и техническое обслуживание ВС без предоставления свидетельства авиационного персонала.

В Минтрансе добавили, что внеплановые проверки продолжатся, в августе запланированы 6.

"Также в июле было проведено 10 выборочных проверок авиакомпаний. Таким образом, Комитетом гражданской авиации Министерства транспорта РК по итогам материалов авиационной администрации страны на 3 авиакомпании малой авиации и 4 пилотов наложены 11 штрафов, за допущенные нарушения нормативных правовых актов в сфере гражданской авиации РК", - сказано в сообщении.

Ранее мы сообщали, что модели самолетов Ан-2 проверят в Казахстане из-за частых авиапроисшествий. До этого самолет Ан-2 загорелся при взлете в Акмолинской области. Пострадавших не было, пилоту удалось самостоятельно выбраться. Мы также писали, что в начале мая самолет Ан-2, выполнявший санитарный рейс из Аркалыка в Ансункар (Костанай), осуществил кабрирование и приземлился на талые воды. Сообщалось, что на борту судна в этот момент находились 2 члена экипажа и 3 служебных пассажира. Жертв и пострадавших нет.

Кроме того, 25 июля в области Жетісу дельтаплан с людьми упал в воду на озере Алаколь. В МЧС сообщили, что были спасены два человека. Жертв не было. Мужчина и женщина были переданы сотрудникам службы скорой помощи. В КГА тогда заявили, что по данному авиационному происшествию будет проведено расследование.

В Управления здравоохранения акимата области Жетісу рассказали, что пострадавшие были доставлены в центральную больницу Алакольского района на "скорой". Их состояние при поступлении было тяжелым. Медики начали противошоковую терапию, полное клинико-диагностическое инструментальное исследование. Из Талдыкоргана направили двух специалистов - нейрохирурга и травматолога.

Позже в Комитете гражданской авиации МТ РК раскрыли новые подробности об инциденте с дельтапланом, который упал в озеро Алаколь на территории области Жетісу, и обратились к казахстанцам.

Также сообщалось, что министр транспорта Марат Карабаев во время приема граждан поручил привести в порядок аэропорты городов Актау, Астана и Актобе после жалоб пассажиров.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2146378-neskolko-aviakompaniy-i-pilotov-oshtrafovali-v-kazahstane-posle-vneplanovyh-proverok/

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