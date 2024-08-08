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Глава управления спорта Алматы умер в Париже

Опубликовано:

Ерден Хайруллин
Ерден Хайруллин. Фото: gov.kz

Глава управления спорта Алматы Ерден Хайруллин скончался в Париже. Информацию об этом корреспонденту NUR.KZ подтвердили в Министерстве туризма и спорта.

"Ночью Ерден Хайруллин скоропостижно скончался ", - сообщил советник министра туризма и спорта РК Диас Ахметшарип.

Он добавил, что причиной стала остановка сердца.

Отметим, Ердена Хайруллина назначили на должность руководителя управления спорта Алматы в мае 2022 года.

Ерден Хайруллин окончил Казахский национальный технический университет имени К.Сатпаева по специальности "Автоматизация и управление" в 2009 году. В 2011 году он вновь окончил тот же вуз, но уже по специальности "Экономика", а также Академию гражданской авиации, получив степень магистра авиационной техники и технологии.

С 2012 по 2019 годы работал исполняющим обязанности главного специалиста отдела по развитию предпринимательства и промышленности, руководителем отдела по развитию предпринимательства и промышленности аппарата акима Алмалинского района.

С 2019 по 2022 годы занимал должность заместителя акима Алмалинского района города Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2146303-glava-upravleniya-sporta-almaty-umer-v-parizhe/

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