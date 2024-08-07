"В постели и еде": жители Алматинской области пожаловались на нашествие клопов

Нашествие клопов переживает поселок Байкент в Алматинской области, сообщает сайт телеканала KTK. Жители так устали от насекомых, что рассматривают даже вариант переезда.

Жители Байкента рассказали, что не могут нормально спать и каждое утро просыпаются с укусами на теле. Неделю назад здесь появились клопы. Жители находят их в личных вещах, постели и в еде.

Родители считают, что дети в поселке стали болеть именно из-за укусов. Взрослые начали замечать у себя симптомы: зуд, головные боли и слабость. Сельчане считают, насекомых могла привлечь свалка, которую, по их словам, выкопала местная птицефабрика.

"И от этой ямы вот это все распространяется: всякие жуки, всякие собаки там. Чего только нет! Там все болезни вот распространяются. За счет этих вот отходов. Мы, весь наш народ, крик, то, что вот этот запах, чтобы они убрали вот эту большую яму. И вонь идет. Там собаки есть, и чего только нет", - рассказала местная жительница Карлыгаш Адильбекова.

Жители рассказали, что проблему пытались решить народными способами, но насекомых это не отпугнуло.

"Сюда приехали специалисты республиканского санитарно-диагностического центра, взяли пробы и передали в территориальную областную карантинную лабораторию. Последний результат должны озвучить через три дня", - сообщила заместитель акима Байкентского сельского района Алматинской области Гульжан Сакипова.

Источник: KTK

Отметим, что на нашествие гнусов в текущем году жаловались жители многих городов Казахстана. Так, жители Караганды пожаловались на нашествие мошек, комаров и гусениц. А жители Атырау жаловались на нашествие комаров. Из-за несостоявшегося тендера дезинсекцию там провели в 200 из 1233 домов.

До этого на полчища комаров, облюбовавших окна, пожаловались астанчане. Акимат Астаны обращался к жителям города по поводу происходящего. Дезинсекционные работы против комаров начались в апреле. Они проводятся в 6 туров в течение 15 дней ежемесячно, с апреля по сентябрь.

Также в акимате Астаны давали пояснения на вопросы жителей столицы. Как сообщили в ведомстве, многие астанчане имеют дело не с обычными комарами, а со звонцами.

Жалобы поступали и от жителей Уральска, где паводки привели к обилию комаров и мошкары. На нашествие насекомых обратили внимание и жители села Кобда Актюбинской области, которое в этом году пострадало от паводков.

Кроме того, стало известно, что в Баянаульском национальном парке около озера Торайгыр обнаружили ядовитых пауков - каракуртов. В день находили больше 20 самок и до 80 коконов. В связи со сложившейся ситуацией чрезвычайную ситуацию могут объявить в Павлодарской области.

Также нашествие каракуртов наблюдалось на юге Казахстана. В больницы Шымкента обратились 15 человек, укушенных этими пауками.

От каракуртов пострадали и жители Атырауской области. Из-за их укусов погиб скот, а трое взрослых и два ребенка оказались в реанимации.