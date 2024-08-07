Движение для транспорта временно закроют по улице в Жетысуском районе Алматы

До 19 августа временно закроют движение в обе стороны по улице Павлодарской в Жетысуском районе Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на "Алматинские тепловые сети".

С 23:00 8 августа до 12:00 19 августа в Жетысуском районе Алматы движение автотранспорта будет закрыто в обе стороны по улице Павлодарской от дома №136 до улицы Макатаева.

Ограничения вводятся из-за плановых работ на участке реконструкции трубопровода в 2135 метров, введенного в эксплуатацию с 1981 года, проходящего под проезжей частью по улице Павлодарской.

Участок улицы в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Трубопровод обеспечивает теплом и горячей водой 344 многоквартирных жилых дома, 11 объектов образования, 3 объекта здравоохранения и 483 иных объекта. Подача горячего водоснабжения будет сохранена.

Между тем в Алматы до 11:00 9 августа перекрыли движение на участке улицы Сатпаева от улицы Масанчи до улицы Желтоксан. Такая же ситуация - на мосту транспортной развязки Рыскулова - Кудерина в западном направлении до 11:00 8 августа.

До утра 12 августа движение автотранспорта частично ограничено в Ауэзовском районе южной столицы по проспекту Абая от заправки Royal Petrol до улицы Саина в восточном направлении. На данном участке проводится ремонт трубопровода.

Также напомним, что до 15 сентября закрыто движение для автотранспорта по улице Ходжанова от дома 15 микрорайона Алмагуль до улицы Жарокова.

До 15 сентября закрыт участок от улицы Радостовца до проспекта Гагарина. До 31 августа в Турксибском районе ограничено движение для автотранспорта по проспекту Суюнбая, от дома №375 до дома №419, из-за замены 57-летнего трубопровода.