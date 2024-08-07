Новые правила дорожного движения для автобусов разъяснили в МВД

В МВД разъяснили требования касательно скорости для общественных транспортов в населенных пунктах, передает NUR.KZ со ссылкой на медиапортал ведомства.

Как напомнили в МВД, в правила дорожного движения не так давно были внесены поправки касательно снижения скорости автобусов в населенных пунктах. Данные поправки вступили в силу 6 мая 2024 года.

Их внесли с целью повышения безопасности дорожного движения и улучшения дорожной ситуации в стране.

В ведомстве отмечали рост ДТП с участием автобусов на 56%. Только за этот год в дорожных авариях с участием автобусов погибли 25 человек, получили ранения - 445.

Подчеркивается, что автобусы являются повышенным источником опасности в сравнении с другим транспортом из-за габаритных размеров и высокой концентрации пассажиров.

"Превышение им скорости движения всегда влечет тяжкие последствия, именно поэтому в отношении них были приняты меры ограничения скорости в населенных пунктах до 50 км/ч.

Эти поправки прошли общественное обсуждение. А именно проект приказа был опубликован на портале “Открытые НПА” в период с 30 ноября по 14 декабря 2023 года, "- отметили в ведомстве.

Ранее мы подробно рассказывали об изменениях в правила дорожного движения. Ознакомиться с ними можно здесь.

Стоит отметить, что в рамках изменений власти утвердили несколько новых дорожных знаков. Также разработан специальный опознавательный знак для владельцев электромобилей.