Просадка асфальта: движение ограничат на одной из улиц в Алматы

7 августа в Алматы будет затруднено движение на участке улицы Манаса, передает NUR.KZ со ссылкой на сообщение ТОО "Алматинские тепловые сети".

Работники ТОО "Алматинские тепловые сети" на своей странице в Instagram предупредили, что 7 августа, с 9 до 17 часов, в Алмалинском районе Алматы будет затруднено движение автотранспорта. Речь идет об улице Манаса, от проспекта Абая в сторону улицы Шевченко.

"Работы по восстановлению асфальтного покрытия будут проводиться по центру проезжей части улицы Манаса. Временные ограничения вводятся для устранения выявленной просадки асфальтового покрытия на сетях теплоснабжения, проходящих под проезжей частью вышеуказанной улицы", - сообщили в ТОО.

Ранее сообщалось, что с 7 по 9 августа в Алматы будет перекрыто движение на участке улицы Сатпаева от улицы Масанчи до улицы Желтоксан. До 8 августа движение будет полностью перекрыто на мосту транспортной развязки Рыскулова - Кудерина в западном направлении, также будет перекрыт заезд с ул. Кудерина.

Также мы писали, что с 9 августа по 12 августа движение автотранспорта в Ауэзовском районе будет частично ограничено по проспекту Абая от заправки Royal Petrol до улицы Саина в восточном направлении. На северной стороне проспекта Абая будет организовано движение в обе стороны.

Также до 15 сентября закрыто движение для автотранспорта по улице Ходжанова от дома 15 микрорайона Алмагуль до улицы Жарокова.

Кроме того, до 15 сентября закрыт участок от улицы Радостовца до проспекта Гагарина. До 31 августа 2024 года в Турксибском районе Алматы ограничено движение для автотранспорта по проспекту Суюнбая, от дома №375 до дома №419, из-за замены 57-летнего трубопровода.