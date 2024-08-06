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Требования по тонировке стекол разъяснили в МВД

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Мужчина ведет автомобиль
Мужчина за рулем. Иллюстративное фото: Pairhandmade / Getty Images

Старший инспектор по особым поручениям адмполиции МВД РК Актоты Боранова разъяснила требования по тонировке стекол в автомобилях, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как рассказала старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Актоты Боранова, по правилам дорожного движения транспортные средства должны отвечать требованиям технических регламентов.

Она выделила основные моменты, которые затрагивают водителей, сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

"Первое: не допускается наличие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя. В эту норму попадают все пленки, шторки, наклейки. Это требование касается только лобового и передних боковых стекол.

Второе: затемнение и тонирование стекол допускается лишь при их изготовлении. Предприятие, изготовившее стекло, проверяет его светопропускаемость, которая должна быть не менее 70%, и выдает сертификат на стекло. Таким образом, затемнение лобовых и передних боковых стекол может быть сделано только при производстве автомобиля, а не с помощью пленок. Это направлено на то, чтобы обеспечить безопасность на дороге и хорошую видимость для водителей", - пояснила старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД.

Напомним, в июне этого года в МВД говорили, что в Казахстане рассматривается вопрос о снятии запрета на тонировку передних стекол в автомобилях.

"Появились новые технические средства фиксации правонарушений. Поэтому мы изучаем - возможно, или же это будет во вред безопасности дорожного движения", - заявил первый замглавы МВД Марат Кожаев.

В мае в ВКО предложили ввести исключение для китайских туристов в части тонировки авто. Отмечалось, что в КНР данного запрета нет.

А недавно в Костанае оштрафовали блогера, который опубликовал в соцсетях неверную информацию о тонировке стекол машины.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2145336-trebovaniya-po-tonirovke-stekol-razyasnili-v-mvd/

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