Полицейские отжимались перед мужчиной в гражданском: видео прокомментировали в МВД

В Сети появилось видео, на котором полицейские отжимаются и приседают перед мужчиной в гражданском. Отмечается, что снято оно было в Жамбылской области. Кадры прокомментировали в МВД, передает NUR.KZ.

На видео запечатлен мужчина в белой футболке и темных брюках, а перед ним сначала отжимаются, а потом приседают полицейские.

"На кадрах видно, как сотрудники приседают и отжимаются в форменном обмундировании. Обычно такая дисциплина должна проходить в спортивной одежде, сотрудники сочли это издевательством", - говорится в подписи к опубликованным кадрам.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе МВД РК сообщили, что по данному факту проводится служебная проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка.

Напомним, недавно начальника ДП Жамбылской области Арманбека Баймурзина отстранили от работы из-за видео в соцсетях. На кадрах руководитель обращался к своим подчиненным, используя нецензурные слова. В МВД пояснили, что начато служебное расследование. В регион направили начальника Департамента кадровой политики и представителей службы собственной безопасности министерства.

А весной этого года в социальных сетях появилось видео конфликта жителя Жанаозена с двумя сотрудницами полиции. Представительницы правоохранительных органов попросили автора не снимать видео и закрывали камеру. В ДП Мангистауской области объяснили ситуацию и отметили, что видео снимал мужчина, который не имел никакого отношения к выявленному правонарушению.