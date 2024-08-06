Названа причина появления вертолета в небе над Талгаром (видео)

В небо над Талгаром подняли вертолет. Как выяснилось, проводится аэровизуальное обследование в целях оценки состояния моренно-ледникового комплекса, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Алматинской области.

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, 5 августа сотрудниками ДЧС Алматинской области совместно с сотрудниками ГУ "Казселезащита" с участием заместителя акима региона Нуржана Кудайбергенова проведено аэровизуальное обследование на вертолете АО "Казавиаспас" МЧС РК в целях фоновой оценки состояния моренно-ледникового комплекса, бассейнов рек Талгар, Иссык, Турген с посадкой на озере №19 в бассейне реки Талгар.

"Ежегодно в селеопасный период ГУ "Казселезащита" проводятся превентивные работы по опорожнению на наиболее прорывоопасных моренно-ледниковых озерах в бассейнах рек Каскелен, Талгар, Турген путем прокладки сифонных труб для сброса воды, углубления сбросных каналов, которые проводятся вручную, а также с применением буро-взрывных работ в канале стока", - рассказали в акимате Алматинской области.

Напомним, ранее сообщалось, что в горных районах региона сохраняется сложная селевая ситуация из-за повышения температурного фона, интенсивного таяния ледников и наполнения моренно-ледниковых озер, а также увеличения стока в русле реки Талгар.

По данным акимата Алматинской области, озеро №19 в бассейне реки Талгар представляет реальную угрозу прорыва по внутри-моренным каналам стока с возможным выходом воды в северной и северо-восточной части современной морены.

По прогнозам, прорыв ледникового озера может произойти с 6 августа текущего года. В связи с этим жителям, гостям Талгарского района, отдыхающим и туристам запрещено выезжать в горную местность, места отдыха, за пределы гидротехнических сооружений, расположенных в верхней части города Талгар.