"Живем в эпоху хайпа": глава Миннауки о набравшем на ЕНТ 1 балл абитуриенте

Глава Миннауки на брифинге в кабмине высказался об абитуриенте, который набрал 1 балл на ЕНТ, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы сейчас живем с вами в эпоху хайпа, когда каждый хочет своим нестандартным решением или внешностью показать свою уникальность. На самом деле этот абитуриент сдавал ЕНТ дважды. При первой попытке он набрал 94 балла. На вторую попытку он просидел в центре тестирования ровно 4 минуты. То есть это была какая-то его личная спланированная акция. Я думаю, что эта акция одного человека была на публику, я не буду давать оценку", - заявил министр.

При этом он отметил, что такое поведение не является примером для подражания.

"Я думаю, что не есть хороший пример для других ребят, потому что еще раз повторюсь, тысячи и тысячи наших граждан получают гранты, получают возможность от государства получить высшее образование и реализовать свои какие-то планы на жизнь. Поэтому он этим самым какую-то свою позицию выразил, у нас свобода слова по Конституции", - заявил министр.

Напомним, ранее мы писали, что в соцсетях распространяется ролик с казахстанцем, набравшим один балл на ЕНТ. Результаты абитуриента прокомментировали в Наццентре тестирования.

Позже стало известно, что результаты ЕНТ действительно никак не отразились на будущем выпускника, и Ерасыла Уалиева даже пригласили в 10 зарубежных вузов. Выпускник рассказал об этом в своем аккаунте Instagram.

Добавим, ЕНТ-2024 стартовало в Казахстане 16 мая. В связи с режимом чрезвычайной ситуации, объявленным в 6 регионах, включая Акмолинскую, Актюбинскую, Атыраускую, Западно-Казахстанскую, Костанайскую и Северо-Казахстанскую области, регистрация на участие в ЕНТ была продлена до 20 мая, а сами тесты прошли с 25 мая по 12 июля.

Мы также писали, что с 2025 года в Казахстане решили снова поменять формат проведения ЕНТ. По словам министра науки и высшего образования, формат позволит сдавать экзамен "в удобном режиме". Какие новшества планируются, мы писали здесь.