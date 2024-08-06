На возмущения выпускников, оставшихся без грантов, ответил глава Миннауки

Глава Миннауки на брифинге в кабмине озвучил рекомендации абитуриентам, которые набрали высокие баллы, но не получили гранты, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что в социальных сетях поднимается вопрос о том, что дети, которые набрали высокие баллы, не получили гранты. Все из-за того, что якобы их отдали абитуриентам, проживающим в пострадавших от паводков регионах.

"Государственный образовательный заказ выделяется в первую очередь на те специальности, которые приоритетны для государства", - отметил глава Миннауки Саясат Нурбек.

Он сообщил, что последние несколько лет гранты выделяются больше на инженерно-технические, педагогические и IT-специальности. С этого года, вследствие тех больших проблем, которые сложились в сфере теплоэнергетики, водного и лесного хозяйства, технологические катастрофы, выделяется дополнительно больший грант на такие специальности, как тепловая энергетика, гидрогеология, ветеринария, сельское хозяйство и т.д.

"Это ребята, которые подали на неприоритетные для государства специальности. Мы должны четко понимать, что государственный образовательный заказ выделяется на приоритетные для государства специальности.

Сейчас дети, которые получили такие гранты (абитуриенты из пострадавших от паводков регионов - прим. ред.), переживают, что на них косо будут смотреть в университетах, говоря, что они забрали все гранты. Давайте и здесь не переходить в другую крайность. Они пострадали. И нуждаются в поддержке. Они ведь наши соотечественники", - указал он.

Саясат Нурбек рассказал, как быть тем 70 тыс. абитуриентам, которые набрали высокие баллы, но не получили гранты.

"Мы разговаривали с акиматами и с фондом "Қазақстан халқына", чтобы они обращали внимание, в первую очередь, на этих ребят, которые получили высокие баллы. Ректорских грантов очень много у нас в этому году, будут выбирать именно из этого поля.

Дальше будет борьба ректоров за этих талантливых ребят. Те гранты, которые останутся неиспользуемыми, будут распределены среди этих ребят. То есть уже 6-7 тысяч грантов таргетированно будут идти на этих ребят", - заверил министр.

Напомним, в начале августа Саясат Нурбек анонсировал дату публикации списка обладателей образовательных грантов в Казахстане, отметив, что в этом году наиболее востребованными направлениями среди поступающих, по словам министра, являются "Педагогические науки", "Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли" и "Информационно-коммуникационные технологии".

3 августа был опубликован список обладателей грантов за 2024 год. Сообщалось, что для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов было подано более 104 тысячи заявок, что на 10 тысяч больше по сравнению с прошлым годом, сообщает ведомство.

Позже министр науки и высшего образования Саясат Нурбек обратился к тем выпускникам, кто не смог получить образовательный грант в этом году, опубликовав пост в соцсетях. Там же он опубликовал списки грантов, которые еще доступны для казахстанцев, призвав их не терять надежды и использовать все возможности.

Добавим, что прием заявок на образовательные гранты в вузы стартовал в Казахстане 12 июля.

Сообщалось, что всего на 2024-2025 учебный год для обучения по образовательным программам высшего образования выделено 78 219 грантов, в том числе на обучение граждан РК из числа сельской молодежи, переселяющихся в регионы, определенные правительством - 3903 грантов.

В начале года мы писали подробный обзор о том, как поступить на грант казахстанцам в 2024 году: рассматривали проходные баллы, правила, документы.

Ранее также сообщалось, что на 2023-2024 учебный год было выделено 88 тысяч образовательных грантов. На брифинге в СЦК министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек сказал, что до 2025 года количество грантов ежегодно будет увеличиваться на 10%, а доступ казахстанцев к получению высшего образования будет значительно расширен.