Камеры с ИИ подключили в двух городах Казахстана для розыска беглых преступников

В двух городах Казахстана подключены камеры видеонаблюдения с элементами искусственного интеллекта, которые помогают распознавать беглых преступников, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

О новых методах работы ведомства сообщил генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов в соцсети X.

"Генпрокуратурой усилен надзор за розыском лиц, скрывшихся от правосудия. Прокуроры сами в текущем году путем мониторинга камер видеонаблюдения в местах массового скопления людей распознали и приняли меры к задержанию 53 беглецов.

С августа к камерам видеонаблюдения в Алматы и Атырау мы подключили свою IT-разработку с элементами ИИ по автоматическому распознанию беглых преступников, должников и пропавших без вести. За два дня уже распознано 2 лица, скрывавшихся от следствия, и 2 без вести пропавших", - говорится в посте.

Сообщается также, что с помощью ИИ по камерам можно найти людей, даже несмотря на изменение возраста и внешности, что значительно усилит розыскную работу.

Такую систему поручено внедрить во всех регионах.

Сейчас, по данным ведомства, в розыске свыше 9 тыс. лиц, из них 2,2 тыс. преступников и 2 тыс. пропавших лиц.

Напомним, на днях сообщалось, что ИИ будет помогать готовить речь казахстанским прокурорам.

По информации генпрокурора страны, ведомством внедряются новые цифровые и инновационные технологии, включая использование искусственного интеллекта. Также разработан инновационный модуль, использующий технологию ИИ для подготовки речи прокурора при выступлении в суде.

Ранее Берик Асылов заявил, что в стране проверяют свыше 200 тыс. подозрительных банковских транзакций и контракты по крупным месторождениям.

Он сообщил, что в 2024 го­ду государству возвращены активы на сумму 325 млрд тенге, изъято 513 тыс. гектаров незаконно приобретенных земельных участков. Впервые судом удовлетворен в полном объеме иск комитета о необъяснимом богатстве на сумму 5,5 млрд тенге и возврате ювелирных и культурных ценностей на 400 млн тенге.

До этого Берик Асылов сообщил, что в Казахстане могут продлить сроки рассмотрения онлайн кредитных заявок.