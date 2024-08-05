"Называя себя представителем акимата, расстреливает кошек из ружья": актаусцы пожаловались на соседа
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В 2 микрорайоне в Актау житель частного дома, по словам его соседей, уже год расстреливает кошек из ружья, уверяя, что он якобы "представитель акимата" и ему "все сойдет с рук", передает NUR.KZ.
Как сообщается в Telegram-канале Lada.kz, с жалобой на владельца ружья в редакцию обратились проживающие рядом с ним жители города.
"Жительница дома 74 во 2 микрорайоне рассказала, что уже на протяжении года они замечают, как мужчина, проживающий по соседству в частном доме, ведет себя вседозволенно и неадекватно, убивая кошек, стреляя по ним из оружия", - пишут авторы публикации.
В минувшую пятницу жители дома снова стали свидетелями стрельбы по кошкам. Все происходящее неравнодушные горожане сняли на видео и разместили на странице в Instagram-аккаунте приюта "Шанс".
"Раньше он убивал кошек на территории своего частного дома, а теперь стал стрелять по животным возле наших жилых домов, на футбольном поле и рядом с магазином. Кругом бегают дети, гуляют пожилые люди, но ему всё равно. Он ведет себя неадекватно, утверждая, что ему ничего не будет, так как он представитель акимата и ему всё сойдет с рук", - рассказала изданию жительница Актау.
По словам женщины, в пятницу она вызвала полицию, но его не сразу забрали в отделение, так как он спрятался в своем доме.
Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием по ситуации в полицию.
"По факту жёсткого обращения с животными составлен административный протокол", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Мангистауской области.
Напомним, в мае глава Минэкологии высказался о случаях жестокого обращения с животными в Казахстане, заявив, что такие действия "недопустимы для нормального человека", и призвал таких людей наказывать по закону.
Также глава Минэкологии прокомментировал резонансный случай убийства депутатом собаки — он задавил ее на собственном авто. Ранее сообщалось, что хладнокровно задавивший собаку на авто — депутат маслихата в Акмолинской области Кайрат Аугалиев. В ДП сообщили, что его привлекли к ответственности за жестокое обращение с животными.
Добавим, что в соответствии со статьей 407-1 КоАП РК жестокое обращение с животными, если это деяние не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф на физических лиц в размере пяти МРП (18 460 тенге), на должностных лиц - в размере 10 МРП (36 920 тенге).
При квалификации деяния по Уголовному кодексу, как это случилось при задержании в июне в Атырауской области парней, которые заживо сожгли собаку, нарушителей ждут иные взыскания с вероятностью привлечения к общественным работам или ареста.
Согласно ст.316 УК РК:
1. Жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье, —
наказывается штрафом в размере до ста двадцати МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста двадцати часов, либо арестом на срок до тридцати суток.
2. Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, —
наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:
1) в отношении двух и более животных;
2) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;
3) неоднократно;
4) в присутствии малолетних;
5) публично или с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, —
наказываются штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до четырехсот часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2144835-krugom-deti-aktauscy-pozhalovalis-na-muzhchinu-kotoryy-rasstrelivaet-koshek-iz-ruzhya/