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Прокуроры забрали оружие у 19 семейных агрессоров в Костанайской области

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Мужчина замахивается кулаком на женщину
Мужчина замахивается кулаком на женщину. Иллюстративное фото: pexels.com

Почти у двух десятков казахстанцев изъяли оружие и аннулировали разрешения на него из-за проступков в семейно-бытовой сфере, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Костанайской области.

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры Костанайской области, согласно КоАП совершение правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений является основанием для прекращения действия разрешения в сфере оборота гражданского оружия.

"К примеру, житель Костаная постановлением суда привлечён к административной ответственности за противоправные действия в семейно-бытовой сфере, в отношении него даже выносилось защитное предписание, однако мер по прекращению действия его разрешения уполномоченным органом не принято", - отмечается в публикации.

По акту прокурорского надзора 494 нарушителя направлены на проверку знаний, в отношении 19 семейных агрессоров приняты меры по аннулированию разрешений с изъятием оружия, сообщает ведомство.

"За отсутствие должного контроля и своевременных мер, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Соблюдение норм законодательства в сфере оборота оружия на особом контроле органов прокуратуры", - резюмируется в статье.

Напомним, в начале июня в Павлодаре полицейские обнаружили в багажнике припаркованного автомобиля обрез охотничьего ружья. Его отправили на экспертизу.

Ранее три схрона с оружием нашли в Алматинской области. Было изъято четыре автомата Калашникова и три магазина к нему, пистолет Макарова, карабин, охотничье ружье, а также 65 патронов различного калибра.

А в районе Биржан Сал в Акмолинской области сельчанин хранил дома оружие времен Второй мировой войны. Пистолет-пулемет системы Шпагина 1941 года выпуска изъяла полиция и направила на судебно-баллистическое исследование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2144715-prokurory-zabrali-oruzhie-u-19-semeynyh-agressorov-v-kostanayskoy-oblasti/

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