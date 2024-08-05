На мобильную связь жаловались алматинцы, живущие у аэропорта

Сегодня утром некоторые алматинцы, проживающие в районе аэропорта, столкнулись с перебоями в работе интернета от Kcell. В компании пояснили ситуацию, передает корреспондент NUR.KZ.

В районе аэропорта Алматы сегодня утром наблюдались перебои с услугой интернета от Kcell. Представители компании объяснили причину.

"В период с 9:52 по 10:24 наблюдались перебои с доступом к сети интернет, что было вызвано аварийным отключением электроэнергии городским РЭС без уведомления потребителей, в том числе и Kcell. С 10:24 работа оборудования компании была полностью восстановлена", - рассказали корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе АО Kcell.

Напомним, что менее недели назад жители Алматы и Астаны, пользующиеся услугами Kcell и Activ, сообщили о проблемах со связью в городах. Представители компаний комментировали ситуацию.

В феврале этого года представители сотовых операторов ответили на вопрос, почему мобильная связь и интернет в Казахстане может быть некачественной. Так, председатель правления АО Kcell назвал одной из причин радиофобию некоторых граждан.