На мобильную связь жаловались алматинцы, живущие у аэропорта
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Сегодня утром некоторые алматинцы, проживающие в районе аэропорта, столкнулись с перебоями в работе интернета от Kcell. В компании пояснили ситуацию, передает корреспондент NUR.KZ.
В районе аэропорта Алматы сегодня утром наблюдались перебои с услугой интернета от Kcell. Представители компании объяснили причину.
"В период с 9:52 по 10:24 наблюдались перебои с доступом к сети интернет, что было вызвано аварийным отключением электроэнергии городским РЭС без уведомления потребителей, в том числе и Kcell. С 10:24 работа оборудования компании была полностью восстановлена", - рассказали корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе АО Kcell.
Напомним, что менее недели назад жители Алматы и Астаны, пользующиеся услугами Kcell и Activ, сообщили о проблемах со связью в городах. Представители компаний комментировали ситуацию.
В феврале этого года представители сотовых операторов ответили на вопрос, почему мобильная связь и интернет в Казахстане может быть некачественной. Так, председатель правления АО Kcell назвал одной из причин радиофобию некоторых граждан.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2144632-na-mobilnuyu-svyaz-zhalovalis-almatincy-zhivushchie-u-aeroporta/