Жители Караганды остались без воды из-за аварии

Большая часть Караганды осталась без питьевой воды - произошла авария на электрических сетях, которые питают насосную станцию, передает NUR.KZ со ссылкой на "Караганды Су".

Как пояснили в компании, сегодня утром, в 5:17, произошло аварийное полное отключение электроэнергии на перекачивающей водопроводной насосной станции "Вторая зона", подающей воду на вышеперечисленные районы.

Без электричества насосы не работают, подчеркнули в компании.

В 8:07 было возобновлено энергоснабжение насосной станции "Вторая зона".

"Насосные агрегаты включены в работу, ведется восстановление гидравлического режима", - сообщили в компании.

Отмечалось, что без воды остались потребители ряда микрорайонов Караганды.

Напомним, на днях мы писали о том, что жители села Новоямышево в Карагандинской области на несколько суток остались без питьевой воды. Столбики термометров достигают +37 градусов жары, но у людей нет возможности даже помыться.

Причиной проблем чиновники называют то, что сельчане питьевой водой поливают огороды, а потому ее просто не хватает, резервуары быстро опустошаются.

А в июле жители села Дубовка в Карагандинской области сидели без воды больше 10 дней. Проблемы с водой чиновники связали с аномальной жарой. В коммунальной компании, которая обеспечивает водой Сарань и ближайшие села заявили, что летом потребление выросло в 10 раз.