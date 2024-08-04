"Возможности еще есть": глава Миннауки обратился к абитуриентам, не получившим грант

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек обратился к тем выпускникам, кто не смог получить образовательный грант в этом году, опубликовав пост в Telegram-канале, передает NUR.KZ.

"Недавнее наводнение стало общим испытанием для всей страны. В связи с этой ситуацией мы выделили небольшую часть образовательных грантов для выпускников из пострадавших регионов. Всего 5112 грантов. Более 20 тысяч выпускников окончили школу в затопленных регионах, из них более 10 тысяч прошли по общему конкурсу наравне с остальными. Мы приложили все усилия, чтобы распределение было справедливым и прозрачным.

Вчера, видя слезы радости на лицах родителей и детей, мы тоже радовались вместе с вами. Однако, к сожалению, есть и те, кто не получил грант, и мы разделяем их огорчение. Многие пишут и звонят в министерство и мне лично, и, конечно, есть и те, кто спокойно воспринял результаты.

Хочу сказать: не теряйте надежды! Возможности получить грант еще есть!" - сообщает в своем посте министр Саясат Нурбек.

Он отмечает, что в этом году количество участников конкурса увеличилось на 11 тысяч по сравнению с прошлым годом, поэтому и конкуренция среди тех, кто хочет получить грант, была очень высокой.

По словам министра, несмотря на то, что для пострадавших от паводков регионов была предусмотрена квота, абитуриенты из этих регионов выиграли грант по общему конкурсу. И только 1130 человек, или 1,7% от получивших грант, воспользовались квотой.

"Чтобы поддержать эти регионы, абитуриентам были предоставлены дополнительные сроки для подготовки и подачи документов на конкурс, а также возможность представить сертификаты с лучшими результатами ЕНТ. Более 10 тысяч человек, набравших высокие баллы, не получили грант, из них более 7 тысяч - по творческим специальностям".

Возможности получить грант все еще есть. До 3 тысяч абитуриентов могут отказаться от гранта по разным причинам, и они будут перераспределены следующим абитуриентам с высокими баллами", - отмечает Саясат Нурбек.

Есть также, по словам главы Миннауки, и другие виды грантов:

гранты местных исполнительных органов, то есть акиматов;

гранты Ассоциации KazEnergy;

500 грантов от Турецкой Республики для обучения в Международном казахско-турецком университете имени Х.А.Яссави;

гранты от работодателей;

Международный университет туризма и гостеприимства в Туркестане предлагает 800 целевых грантов;

фонд "Қазақстан халқына" выделяет 850 грантов;

гранты ректоров, например, университет Туран-Астана предоставляет гранты обладателям знака "Алтын белгі";

возможность получения свободных грантов по итогам сессии.

В ведомстве призывают выпускников, не получивших гранты, воспользоваться вышеуказанными возможностями.

В начале августа Саясат Нурбек анонсировал дату публикации списка обладателей образовательных грантов в Казахстане, отметив, что в этом году наиболее востребованными направлениями среди поступающих, по словам министра, являются "Педагогические науки", "Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли" и "Информационно-коммуникационные технологии".

Накануне, 3 августа, был опубликован список обладателей грантов за 2024 год. Сообщалось, что для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов было подано более 104 тысячи заявок, что на 10 тысяч больше по сравнению с прошлым годом, сообщает ведомство.

Добавим, что прием заявок на образовательные гранты в вузы стартовал в Казахстане 12 июля.

Сообщалось, что всего на 2024-2025 учебный год для обучения по образовательным программам высшего образования выделено 78 219 грантов, в том числе на обучение граждан РК из числа сельской молодежи, переселяющихся в регионы, определенные правительством - 3903 грантов.

В начале года мы писали подробный обзор о том, как поступить на грант казахстанцам в 2024 году: рассматривали проходные баллы, правила, документы.

Ранее также сообщалось, что на 2023-2024 учебный год было выделено 88 тысяч образовательных грантов. На брифинге в СЦК министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек сказал, что до 2025 года количество грантов ежегодно будет увеличиваться на 10%, а доступ казахстанцев к получению высшего образования будет значительно расширен.