Люди оказались в грязевом плену в Костанайской области (видео)

Костанайские спасатели вызволили из грязевого плена людей, которые не смогли самостоятельно добраться до дома. Спасены 19 взрослых и трое детей, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

"Из-за дождя, прошедшего минувшей ночью, размыло грунт, в результате чего отдыхающие на озере Новозаливное не смогли самостоятельно добраться до дома. Силами спасателей 7 легковых автомобилей отбуксированы на очищенный участок дороги", - говорится в сообщении МЧС, опубликованном в Telegram-канале.

Отмечается, что были спасены 19 человек, в том числе трое детей. Они продолжили свой путь в Костанай, в медицинской помощи они не нуждались.

Ранее мы писали, что сотрудники МЧС спасли в области Абай двух мужчин, которые на своем автомобиле застряли посреди реки.

В начале года спасатели Актюбинской области и волонтеры нашли пропавших без вести четырех человек. Их авто удалось вызволить из снежного плена.

Сообщалось также, что спасатели помогли жителю ЗКО, который, спасаясь от паводка, забрался на крышу дачного домика. Мужчину доставили на лодке в эвакуационный пункт.

Также семь человек спасли на реке в ЗКО, лодку которых унесло течением.

Мы также писали, что из-за неисправного двигателя лодки трое мужчин буквально застряли в двух километрах от побережья Каспийского моря. Их вызволили спасатели.