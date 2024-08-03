В какие дни в Алматы будет очень жарко, рассказали в ДЧС
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Завтра, в воскресенье, в Алматы сохранится сильная жара. Относительно жаркая погода ожидается и на следующей неделе, пишет NUR.KZ со ссылкой на ДЧС.
По информации ДЧС, в период с 3 по 9 августа сохраняется 4-й, высокий, класс пожарной опасности. 4 августа в воскресенье сохраняется сильная жара. Объявлена чрезвычайная пожарная опасность.
В связи с этим в горных районах, в частности в ущелье Алмарасан, выставлен механизированный дозор.
3 августа, согласно графику патрулирования в горно-лесной местности, а также селеопасного периода, сотрудники ДЧС Алматы задействованы в патрулировании ущелье Алмарасан, ущелье Бутаковка, а также на водоемах города по рекам Большая Алматинка и Есентай, в микрорайоне Кемел Жетысуского района, на заводи реки Карасу, в микрорайонах Дархан и Шанырак Алатауского района, на территории озера Аэропортовское Турксибского района.
ДЧС напоминает, что разведение костров в горах запрещено. Штраф за нарушение правил пожарной безопасности на территории нацпарка составляет порядка 370 тысяч тенге.
За нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах могут привлечь к административной ответственности по статье 412 КоАП РК на сумму 25844 тенге, в упрощенном порядке – 12 922 тенге.
Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы рекомендует не нарушать правила безопасности на водоемах.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2144088-v-kakie-dni-v-almaty-budet-ochen-zharko-rasskazali-v-dchs/