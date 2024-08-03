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Эзотерика

Известный своим запахом ручей в Астане решили заселить зелеными водорослями

Опубликовано:

Проект восстановления экосистемы р. Сарыбулак
Проект восстановления экосистемы р. Сарыбулак. Фото: акимат Астаны

В Астане реализуют проект восстановления экосистемы ручья Сарыбулак. В водоем вводятся зеленые водоросли специального штамма, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на официальном сайте акимата Астаны, проект "Биологическая ремедиация (реабилитация) ручья Сарыбулак" реализуется на участке в 30 гектаров.

Проект нацелен на восстановление экосистемы ручья Сарыбулак и снижение антропогенной нагрузки методом биологической мелиорации.

"Способ включает использование штаммов одноклеточных зеленых водорослей "хлореллы", выращенных в установке-культиваторе.

Каждый год летом, в особенности на ручье Сарыбулак, происходит интенсивное размножение сине-зеленых водорослей, что вызывает "цветение" воды, неприятный запах и приводит к неблагоприятной экологической обстановке", - рассказал руководитель отдела водными объектами и отходами управления охраны окружающей среды и природопользования Айдар Рашид.

По его словам, при массовом отмирании сине-зеленые водоросли (цианобактерии) выделяют неприятный запах и ядовитые вещества - цианотоксины, снижают качество воды, вызывают гибель рыбы.

"Для решения этой проблемы предлагается биологический подход, который заключается в структурной перестройке фитопланктонного сообщества. Известно, что зеленые водоросли являются антагонистами по отношению к сине-зеленым. Поэтому преобладание в водоеме представителей зеленых водорослей предотвращает массовое развитие сине-зеленых, предохраняя водоем от "цветения", - добавил он.

Айдар Рашид пояснил, что для повышения роли зеленых водорослей в предотвращении "цветения" воды сине-зелеными в водоем вводятся зеленые водоросли специального штамма Chlorella vulgaris. Обладая планктонными свойствами, этот штамм подавляет рост и  развитие сине-зеленых водорослей родов Aphanizomenon, Anabaena, Oscillatoria и Microcystis, значительно уменьшает содержание нитратов, фосфатов, повышает уровень растворенного кислорода и запускает естественные механизмы самоочищения в  водоеме.

Запуск проекта инициирован управлением охраны окружающей среды и природопользования при участии представителей департамента экологии, Есильской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов, РГП "Казводхоз", ТОО "Бухтарминское нерестово-вырастное хозяйство", студентов вузов и экоактивистов, отмечается в публикации.

Проект восстановления экосистемы р. Сарыбулак
Проект восстановления экосистемы р. Сарыбулак. Фото: акимат Астаны

Проект восстановления экосистемы р. Сарыбулак
Проект восстановления экосистемы р. Сарыбулак. Фото: акимат Астаны

Проект восстановления экосистемы р. Сарыбулак
Проект восстановления экосистемы р. Сарыбулак. Фото: акимат Астаны

Проект восстановления экосистемы р. Сарыбулак
Проект восстановления экосистемы р. Сарыбулак. Фото: акимат Астаны

Напомним, ранее на состояние Сарыбулака пожаловались жители соседних домов. "В Астане речка Сарыбулак на глазах превращается в болото - жители соседних домов пишут, что запах стоит ужасный", - рассказывал журналист Михаил Козачков.

На жалобы ответили в городском акимате.

"(...) Причиной заболачивания и болотного запаха ручья Сарыбулак является понижение уровня воды, ослабление подпитки и отсутствие естественного течения, что с наступлением летнего сезона, особенно при высокой температуре атмосферного воздуха, приводит к усиленному росту водорослей и фитопланктонов", - информировало ведомство.

Также в конце мая сообщалось, что полиция Астаны ищет того, кто сливает сточные воды в озеро Талдыколь. Источник загрязнения обнаружил Комитет экологического контроля и регулирования во время недавнего выезда на водоем.

А в прошлом году экс-министр экологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова в рамках интервью назвала три главные экологические проблемы в Казахстане: по ее словам, это ограниченность водных ресурсов, качество воздуха и "огромное количество несанкционированных свалок".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2144070-izvestnyy-svoim-zapahom-ruchey-v-astane-reshili-zaselit-zelenymi-vodoroslyami/

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