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Водители в Алматы узнали о новых ПДД, лишь получив огромные штрафы (видео)

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Полицейский выписывает штраф
Протокол о нарушении ПДД. Иллюстративное фото: ftwitty/Getty Images

В Алматы водители микроавтобусов получили уведомления о крупных штрафах. При этом скорость их движения не превышала указанную на знаках, сообщает сайт телеканала KTK.

По информации телеканала, в ПДД весной этого года внесли изменения. Согласно им, многоместным авто тяжелее 5 тонн в населенных пунктах разрешено передвигаться не быстрее 50 километров в час.

Алматинские водители микроавтобусов заявили, что узнали об этом только после получения крупных штрафов.

"Сразу за эти три дня самый минимальный - это 100 тысяч. А максимально ребятам до 800 тысяч штраф пришел. Потому что по Аль-Фараби, по Саина они в день три-четыре раза проезжают. И они до этого никто не знали. И вот когда только штрафы начали, мы уже начали узнавать", - сказал один из водителей Канат Тойбаев.

В силу новые правила вступили в мае. Но только спустя три месяца дорожные камеры начали отслеживать нарушителей. Водители утверждают, штрафы приходят каждые несколько минут. Уже накопились внушительные суммы. Автовладельцы уверены, при 50 километрах в час будут лишь создавать аварийные ситуации.

Однако в полиции отметили, что новые правила предусматривают не только ограничение для многоместных авто, но и разрешение на передвижение по полосам для общественного транспорта.

"По данной норме предупреждений и аннулирований штрафов не предусмотрено. Наличие предупреждающих дорожных знаков по имеющимся стандартам и законодательным нормам не обязательно.

Есть закон. Когда закон вступает в силу, то он подлежит строгому исполнению. Вне зависимости от того, знает человек, не знает. Ну, вы сами знаете, что истина гласит: незнание закона не освобождает от ответственности", - прокомментировала официальный представитель Департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.

Источник: KTK

Напомним, в Казахстане с 6 мая вступили в силу изменения в правилах дорожного движения, а также начали действовать новые знаки и таблички на дорогах. До этого мы подробно рассказывали об изменениях, которые будут внесены в ПДД Казахстана.

Мы писали, что в поправках говорится о новых знаках и табличках. Так, например, в силу вступил опознавательный знак "Электромобиль", а также дорожные знаки "Движение на электрических самокатах запрещено", "Диагональный пешеходный переход".

Кроме того, о нововведениях высказались эксперты. Они выразили мнение, что полицейским хотя бы поначалу не стоит строго наказывать водителей за нарушение новых правил.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2143960-voditeli-v-almaty-uznali-o-novyh-pdd-lish-poluchiv-ogromnye-shtrafy-video/

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