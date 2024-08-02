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Поход в гараж для жителя ВКО обернулся вызовом спасателей и скорой помощи

Опубликовано:

Помощь мужчине в ВКО
Спасатели освобождают палец мужины: t.me/МЧС РК

Спасатели Восточно-Казахстанской области помогли местному жителю освободить палец из отверстия навесного замка, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

По информации Telegram-канала МЧС, помощь спасателей понадобилась жителю села Опытное Глубоковского района ВКО.

"У мужчины 1959 года рождения при открытии гаражного бокса палец застрял в отверстии навесного замка. Мужчина всячески пытался самостоятельно справиться, но никак не получалось.

Прибывшие на место спасатели с помощью специальных инструментов освободили палец мужчине и передали сотрудникам скорой помощи", - сообщили в пресс-службе МЧС.

Ранее в области Жетісу спасатели с помощью специального инструмента помогли девушке освободить палец от кольца.

Также сообщалось о случае в Кызылорде, где мужчине пришлось вызвать спасателей, чтобы те помогли ему снять шлем с головы. Как оказалось, мужчина просто хотел сделать эффектное фото, но голова застряла в железном шлеме.

Спасатели помогли и врачам одного из травмпунктов в ВКО - медики не смогли снять кольцо с отекшего пальца девочки. Кольцо спасателям удалось снять лишь с помощью гидравлических кусачек.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2143948-pohod-v-garazh-dlya-zhitelya-vko-obernulsya-vyzovom-spasateley-i-skoroy-pomoshchi/

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