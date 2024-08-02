Ограничения на нескольких улицах введут в Алматы в выходные

Жителей и гостей южной столицы предупредили о перекрытии съезда на развязке Рыскулова-Бокейханова, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Как пояснили в ведомстве временные ограничения введут в связи с проведением среднего ремонта участков транспортной развязки.

С 23:00 2 августа до 11:00 4 августа движение будет полностью перекрыто на северо-западном съезде транспортной развязки.

На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации, добавили в акимате.

Также связи с проведением среднего ремонта участка улицы Жандосова, вводятся временные ограничения движения.

С 23: 00 3 августа до 11: 00 5 августа движение будет перекрыто на участке от улицы Тимирязева до улицы Манаса.

Объезд будет обеспечен в восточном направлении по улицам Сатпаева и Розыбакиева.

В западном направлении - по улицам Тимирязева и Байзакова.

А с 5 августа по 15 сентября 2024 года в Бостандыкском районе города Алматы будет закрыто движение для автотранспорта по переулку между улицами Дунаевского и Левитана. Движение будет закрыто обе стороны.

Ограничения вводят для замены трубопровода, эксплуатируемого с 1976 года.

Перекрытие дороги. Схема: акимат Алматы

Стоит отметить, ранее стражи порядка Алматы обратились к жителям города - в южной столице 3 августа частично ограничат дорожное движение на период проведения международного мероприятия.

Также напомним, в Алматы до 15 сентября закрыто движение для автотранспорта по улице Ходжанова от дома 15 микрорайона Алмагуль до улицы Жарокова.

Кроме того, до 15 сентября закрыт участок от улицы Радостовца до проспекта Гагарина.

До 31 августа 2024 года в Турксибском районе Алматы ограничено движение для автотранспорта по проспекту Суюнбая, от дома №375 до дома №419, из-за замены 57-летнего трубопровода.